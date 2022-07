Transfer FCSG-Stürmer Boris Babic auf dem Absprung – die Karriere geht wohl im Tessin weiter Der FC St.Gallen verliert offenbar Stürmer Boris Babic. Wie mehrere Quellen berichten, soll der 24-Jährige zu Cupsieger Lugano wechseln.

Boris Babic im Testspiel gegen Thun. Marc Schumacher/Frehsfocus

Der Kontrakt von Boris Babic im Tessin laufe bis 2025, heisst es. In St.Gallen stand der Stürmer aus Walenstadt bis Sommer 2023 unter Vertrag.

Wie hoch die Ablösesumme ist, die nach St.Gallen fliesst, ist offen. Noch steht die offizielle Bestätigung des Transfers aus. Boris Babic wird im Tessin noch zu medizinischen Tests erwartet.

Babic kommt nur auf wenig Einsätze

Babic hat eine schwierige Saison hinter sich. In 36 Spielen kam er bloss auf acht Einsätze, immer wieder war der Stürmer auch verletzt. Noch in der Meisterschaft 2019/20 war Babic eine wichtige Stütze jener Mannschaft, die begeisterte und einige Zeit gar um den Meistertitel mitspielte. Damals erzielte er neben seinem Freund Ermedin Demirovic in 19 Meisterschaftsspielen sieben Tore und galt als eine Entdeckung der Super League.

Nach einem Kreuzbandriss fand Babic aber nicht mehr zu alter Stärke zurück. Am Wochenende gab der FC St.Gallen zudem die Verpflichtung der Stürmer Emmanuel Latte Lath und Chadrac Akolo bekannt, was die Aussichten von Babic, wieder vermehrt zu Einsätzen zu kommen, weiter schmälerte.

Am Samstag war Babic für das Testspiel gegen Austria Lustenau als verletzt gemeldet. Zuvor hatte er in jeder Vorbereitungspartie mindestens einmal getroffen.