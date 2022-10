Torlos Nullnummer in Vaduz – Wil holt Auswärts einen Punkt Nachdem der FC Wil die letzten beiden Auswärtsspiele mit 0:4 und 1:5 verloren hatte, sichern sich die Ostschweizer einen Punkt in Vaduz. In einer fahrigen Partie konnte aber keines der beiden Teams aber vollends überzeugen.

Viel Kampf, wenig Ertrag Bild: Gianluca Lombardi

Mit dem 0:0 in Vaduz können die Wiler vermutlich leben, auch wenn mehr drin gewesen wäre. Gegen einen gut organisierten Gegner hatten die Äbtestädter aber viel Mühe, um ihr schnelles Offensivspiel zu entfalten, so dass es am Ende eine Partie war, die nicht mit vielen Chancen zu glänzen wusste. Am Ende waren auch die wenigen Möglichkeiten fair verteilt.

Bis die Wiler richtig in der Partie waren, verging rund eine Viertelstunde. Es folgte eine Phase, in der die Gäste Feldüberlegen waren und den Vaduzern den Schneid abgekauft hatten. Als Schiedsrichter Luca Piccolo in der 23. Minute auf den Punkt zeigte, war die grösste Chance auf das erste Tor da. Sofian Bahloul übernahm die Verantwortung und scheiterte an Benjamin Büchel im Tor des FC Vaduz.

Sinnbild

Wie bescheiden dieser Strafstoß geschossen wurde, war sinnbildlich dafür, wie harmlos die beiden Mannschaften über weite Strecken agierten. Man konnte dem FC Wil aber nicht vorwerfen, dass er nicht alles versucht hätte, um sein Glück nicht doch noch zu erzwingen. Es fehlte aber in vielen Situationen die nötige Entschlossenheit und Präzision.

Selbst als Büchel in der Nachspielzeit einen Abstoss direkt in die Füsse der Wiler spielte, konnten diese daraus kein Kapital schlagen. Ganz im Gegenteil, der Ball landete bereits beim ersten Passversuch wieder direkt beim Gegner. Weil auch Vaduz kaum etwas besser machte, endete die Partie völlig verdient mit einem leistungsgerechten 0:0.

Ein Schritt vorwärts

Aus Wiler Sicht hört sich das viel negativer an, als es in Tat und Wahrheit war. Nach dem man zuletzt zwei deutliche Auswärtsniederlagen einstecken musste, war dieser Punktgewinn ein Schritt in die richtige Richtung. Nur wenn die Wiler auch auswärts Punkte einfahren können, werden sie auch längerfristig vorne mitspielen können.

Telegramm:

FC Vaduz – FC Wil 1900 0:0 (0:0)

Rheinpark Stadion, Vaduz: 1499 Zuschauer – Sr: Piccolo.

Tore: Fehlanzeige.

Wil: Keller; Saho, Montolio, Wallner, Heule; Ndau, Muntwiler (70. Cueni), Reichmuth (78. Zumberi); Bahloul (78. Staubli), Silvio (87. Muci), Maier (70. Lukembila).

Vaduz: Büchel; Ulrich, Isik, Xhemajli, Fehr; Hasler (62. Fosso), Pepsi, Dobras; Cicek (62. Hadzi), Rastoder, Djokic (62. Sasere).

Bemerkungen: Vaduz ohne Rahimi, Wieser, Gajic, Gasser, Foser und Traber (alle nicht Aufgebot). Wil ohne Strübi (verletzt), Malinowski, Haarbo, Abazi und Baralija (alle nicht im Aufgebot). – 23. Bahloul verschiesst Foulelfmeter.

Verwarnungen: 31. Cicek, 37. Muntwiler, 51. Silvio, 60. Isik, 91. Heule.