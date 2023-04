Befreiungsschlag Knapper Auswärtssieg: Wil gewinnt endlich wieder Bei Neuchâtel Xamax finden die Wiler zurück auf die Siegerstrasse. Mit einem knappen 1:0 Erfolg sichern sich die Ostschweizer drei wichtige Punkte im Aufstiegsrennen. Das goldene Tor erzielte Nikolas Muci mittels Foulelfmeter.

Die Wiler Defensive um Silvan Wallner zeigte eine abgebrühte Leistung. Bild: Gianluca Lombardi

Am Neuenburgersee waren die Wiler unter Zugzwang. Nach zuletzt sechs sieglosen Spielen in Folge, konnte die Zielsetzung deutlicher nicht sein. Wie angespannt die Lage ist, zeigten auch die Vorkommnisse unter der Woche. Die beiden Akteure Sofian Bahloul und Lavdim Zumberi liessen ihre Emotionen entgleisen und wurden zum Zuschauen verdammt.

Auch im Tor kam es zu einer Rochade. Nicholas Ammeter stand für Noam Baumann zwischen den Pfosten. Offiziell wurde Baumann als verletzt gemeldet. Doch von all diesen Nebenschauplätzen zeigte sich die Mannschaft völlig unbeeindruckt. Von Beginn weg nahmen die Wiler das Zepter in der Maladière in die Hand und versuchten das Spiel an sich zu reissen.

Über weite Strecken der ersten Halbzeit war das Duell zwischen Xamax und Wil aber ausgeglichen, zumindest was den Ballbesitz anging. In den entscheidenden Momenten waren es aber meistens die Gäste aus der Ostschweiz, die die Nase vorne hatten. Eine erste gute Chance vergab Josias Lukembila, als sein Heber abgelenkt wurde und am Torpfosten landete.

Gefährlichere Gäste

Von da an waren die Wiler der Führung deutlich näher als das Heimteam. Michael Heule und Kastrijot Ndau verpassten das erste Tor aber ebenfalls aus ansprechenden Positionen. Nach einer halben Stunde war es der ehemalige Wiler Nikki Havenaar, der sich nur noch mit einem Foul an Heule zu helfen wusste. Der junge Nikolas Muci übernahm die Verantwortung vom Punkt und traf souverän zur Führung.

Gemessen am Gezeigten im ersten Durchgang, war dieser Spielstand zur Pause hochverdient. Die Äbtestädter zeigten eine konzentrierte und abgebrühte Leistung. Für einmal nicht vogelwild offensiv, sondern aus einer sicheren Defensive heraus, in einem äusserst agilen 3-5-2 System, dass sowohl vorne als auch hinten immer wieder für Überzahlsituationen sorgte.

Auch nach dem Seitenwechsel wirkten die Ostschweizer gefährlicher. Xamax leistete sich immer wieder unbedrängte Fehlpässe und lud die Wiler damit zum Kontern ein. Bis Wils Torhüter Ammeter ein erstes Mal richtig eingreifen musste, verging fast eine Stunde. Bei einem Abschluss von Izer Aliu reagierte der junge Torhüter aber glänzend.

Defensiv solid

Die Wiler spielten die Zeit geschickt herunter und sicherten sich diesen knappen 1:0-Auswärtssieg, der aber alles in allem hochverdient war. Mit diesem Dreier springen die Äbtestädter, zumindest vorübergehend, wieder auf den zweiten Tabellenplatz. Damit darf man im Bergholz weiterhin träumen. Noch ist alles möglich und spannende Wochen sind garantiert.

Telegramm:

Neuchâtel Xamax FCS – FC Wil 1900 0:1 (0:1)

Stade de la Maladière, Neuchâtel: 2438 Zuschauer – SR: Piccolo

Tor: 31. Muci (Foulelfmeter) 0:1.

Neuchâtel: Guivarch; Hammerich (46. Athekame), Fatkic, Havenaar, Berisha, Goncalves (46. Ouhafsa); Nuzzolo, Pascha, Aliu (84. Spielmann); Pinga (73. Dia Ndiaye), Del Toro (73. Surdez).

Wil: Ammeter; Wallner, Cueni, Altmann; Muntwiler; Dickenmann (91. Saho), Staubli (66. Reichmuth), Ndau, Heule; Muci (78. Silvio), Lukembila (78. Brahimi).

Bemerkungen: Neuchâtel ohne Saiz, Tushi, Bakayoko, Balaruban, Alili, Amoabeng (alle verletzt), Veloso, Morina und Hummel (alle nicht im Aufgebot). Wil ohne Montolio (gesperrt), Strübi, Baumann, Maier (alle verletzt), Malinowski, Bahloul und Zumberi (alle nicht im Aufgebot).

Verwarnungen: 31. Havenaar, 56. Muntwiler, 85. Dia Ndiaye.