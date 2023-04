Heimniederlage Trotz deutlicher Überlegenheit: Wil taucht auch gegen Thun Aus dem Dreikampf um den Aufstieg in die Super League ist ein Vierkampf geworden. Mitschuldig daran ist der FC Wil, der gegen Thun mit 1:2 verliert und die Berner Oberländer aufschliessen lässt. Doch der Sieg der Gäste war äusserst glücklich.

Nicolas Muci erziehlte den zwischenzeitlichen Ausgleichstreffer. Bild: Gianluca Lombardi

Auch gegen die Berner Oberländer mussten die Wiler früh einen Rückschlag hinnehmen. Keine zehn Minuten waren gespielt, als die Gäste bereits führten. Es war für die Hausherren unglücklich, denn verdient war der Thuner Treffer nicht. Noam Baumann konnte aber einen Abschluss nur nach vorne Abprallen lassen und hatte beim Abstauber Gabriel Kyeremateng das Nachsehen.

Den Wilern war der Schock anzusehen, sie rafften sich aber erstaunlich schnell wieder auf und suchten nun selbst ihr Glück. Schnell wurde klar, warum die Thuner die derzeit die zweitbeste Abwehr in der Challenge League stellen. Immer wieder wurden die schnellen Angriffe der Ostschweizer vor dem Strafraum geklärt.

Mit der Allzweckwaffe zum Ausgleich

Es gibt aber derzeit etwas, gegen das in der Liga kein Kraut gewachsen ist – die stehenden Bälle des FC Wil. So auch an diesem Samstagabend, als ein Freistoss von rechts zum 1:1 führte. Nicolas Muci verlängerte den Ball unhaltbar in Richtung des entfernen Torpfostens und brachte seine Mannschaft zurück ins Spiel.

Mit diesem Spielstand ging es für beide Teams dann auch in die Pause. Je näher diese aber kam, umso mehr zeichnete sich eine Wiler Überlegenheit ab. Was aber vor dem Seitenwechsel noch fehlte, waren die klaren Torchancen aus dem Spiel heraus.

Routinierte Thuner

Im zweiten Durchgang spielten nun fortan die Hausherren auf den Sieg. Sie taten dies mit einem deutlich sichtbaren Plus an Wille und Leidenschaft, woraus auch immer wieder gute Torchancen resultierten. Vom FC Thun kam nur noch herzlich wenig. Ausgerechnet eine Misslungene Situation führte zum neuerlichen Führungstreffer der Berner.

Eine Flanke von Leonardo Bertone flog an Freund und Feind vorbei und schlug unhaltbar im hinter Noam Baumann ein. Aus dem Nichts lagen die Gäste wieder in Führung und schafften es irgendwie, diesen knappen Vorsprung über die Ziellinie zu retten. Sie taten dies phasenweise fragwürdig und rustikal, aber eben auch unglaublich abgebrüht und clever.

Am Ende resultierte ein 2:1 Auswärtssieg der Gäste, der den Wilern in vielerlei Hinsicht schmerzt. Nach der Niederlage von Lausanne winkte der erneute Sprung auf Platz zwei. Stattdessen sitzt nun Thun ebenfalls im Nacken. Viel mehr ärgert aber vorallem die Tatsache, dass die Wiler das deutlich bessere Team waren und alles andere als ein Heimsieg schlichtweg unverdient war.

Telegramm:

FC Wil 1900 – FC Thun Berner Oberland 1:2 (1:1)

Lidl Arena, Wil: 1582 Zuschauer – Sr: Schärli.

Tore: 6. Kyeremateng 0:1, 33. Muci 1:1, 58. Bertone 1:2.

Wil: Baumann; Wallner, Montolio (86. Haile-Selassie), Altmann; Muntwiler; Dickenmann, Bahloul (69. Staubli), Ndau (69. Reichmuth), Heule (78. Brahimi); Muci (78. Silvio), Lukembila.

Thun: Matic; Dähler, Roth (83. Rüdlin), Bürki, Hefti; Matoshi (75. Jankewitz), Barès, Dos Santos (83 Castroman), Bertone (86. Ndongo); Kyeremateng, Oberlin (75. Wyssen).

Bemerkungen: Wil ohne Maier, Strübi (beide verletzt), Geiger, Malinowski, Abazi und Baralija (alle nicht im Aufgebot). Thun ohne Sutter (krank), Lüchinger, Bamert, Hirzel (alle verletzt), Loosli, Asani, Schmidt, Lekaj und Stucki (alle nicht im Aufgebot).

Verwarnungen: 17. Ndau, 27. Altmann, 33. Bürki, 35. Bertone, 67. Montolio, 67. Kyeremateng, 90. Jankewitz, 93. Reichmuth, 94. Rüdlin, Muntwiler und Barès (nach Spielende).