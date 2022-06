Testspiel Dreimal den Rückstand ausgeglichen: Der FCSG spielt im Berner Oberland gegen Thun 3:3 – Debütant Randy Schneider mit zwei Vorlagen Um 15.30 Uhr spielte der FC St.Gallen am Samstagnachmittag ein Testspiel gegen den FC Thun. Nach dem Abgang von Kwadwo Duah zum 1. FC Nürnberg bildeten von Moos und Schubert eine Doppelspitze. Randy Schneider kam ausserdem zu seinem ersten Einsatz für die St.Galler.

Vincent Spari und Boris Babic jubeln mit Christian Witzig über sein Tor zum 3:3 kurz vor Schluss. Bild: Marc Schumacher / freshfocus

Um kurz nach 14 Uhr trifft der Teambus des FC St.Gallen im idyllischen Heimberg im Berner Oberland an. Das kleine Fussballfeld des FC Heimberg, direkt im Wohnquartier, ist an diesem Samstag Austragungsort des Testspiels gegen den FC Thun. Rund 1000 Fans sind zugegen, darunter auch der ein oder andere St.Galler, der die rund mehrstündige Auto- oder Zugfahrt auf sich genommen hat.

Aus dem Bus steigen viele bekannte Gesichter – Ruiz, von Moos, Görtler – und ein ganz neues, nämlich Randy Schneider, der gegen Thun seinen ersten Einsatz für die St.Galler absolviert. Einen vermisste man jedoch: Kwadwo Duah. Am Freitagabend kommunizierte der FC St.Gallen, dass der Topskorer der vergangenen Saison den Klub in Richtung Nürnberg verlassen wird. Im Sturm spielen stattdessen von Moos und Schubert. Auch Quintilla und Guillemenot fehlen – «leicht angeschlagen» sagte Trainer Peter Zeidler vor dem Match.

Thun geht nach einer halben Stunde in Führung

Um 15:32 wird die Partie angepfiffen. Und die St.Galler machen von Anfang an Druck, haben etwas mehr Ballbesitz und in den ersten sechs Minuten bereits einen Freistoss von Ruiz und einen Kopfball durch von Moos, der allerdings weit über das Tor segelt. Neuzugang Randy Schneider trat nach zwölf Minuten erstmals auffällig in Erscheinung, als er mit einem schönen Schlenzer Stürmer Schubert in Szene setzte und dieser alleine vor Thun-Goalie Nino Ziswiler auftauchte. Ziswiler konnte aber parieren.

Fabian Schubert setzt zum Schuss an, er bleibt allerdings ohne Torerfolg. Bild: Marc Schumacher / freshfocus

Mit der ersten Spielminute wurde es auch an der Seitenlinie laut. Mit Zeidler und Mauro Lustrinelli standen zwei Trainer am Rand, die ihre Coachingzonen stets bis aufs äusserste ausreizen und ihr Team konstant und lauthals antreiben.

Danach ging das Spiel lange hin und her, ohne grosse Chancen. Dann, in der 29. Minute, ging der FC Thun durch einen satten Flachschuss von Daniel Dos Santos in Führung. Und erzielt zwei Minuten später nach einem Corner gleich noch ein Goal. Das aber nicht zählt, wegen Abseits.

Fehlende Durchschlagskraft in St.Galler Offensive

Zur Halbzeit liegen die St.Galler mit 0:1 hinten. Es wäre wohl etwas gesucht, den bisher eher blutleeren Auftritt mit dem Abgang von Duah in Verbindung zu bringen, bisher fehlte vorne jedoch in einigen Situationen die Durchschlagskraft.

Auf die zweite Halbzeit wechselt St.Gallen auf sieben Positionen. Schmidt, Nuhu, Babic, Dumrath, Kräuchi, Witzig und Cavegn spielen nun mit – raus sind von Kempter, Maglica, von Moos, Watkowiak, Sutter, Görtler und Ruiz.

Randy Schneider (rechts) schirmt den Ball gegen Helaku Schmidt ab. Bild: Marc Schumacher / freshfocus

Die St.Galler kommen besser aus der Kabine. In der 51. Minute hat St.Gallen einen Freistoss aus guter Position. Babic zieht mit vollem Risiko ab, der neu eingewechselte Thun-Goalie Hirzel lenkt den Ball über die Latte. Kurz darauf gleicht der FC St.Gallen aber aus. Nach einem Corner von Randy Schneider köpft Nuhu den Ball ins Netz.

Kurzes Gastspiel für Dumrath: Nach einem Zusammenprall mit Musah Nuhu wird der Goalie am Kopf getroffen und muss in der 56. Minute bereits wieder vom Platz. Für ihn kommt erneut Watkowiak rein.

Nun fallen auf einmal viele Tore

Doch der FC Thun geht in der 61. Minute erneut in Führung. Mittelfeldspieler Nias Hefti lobt den Ball mustergültig in den Strafraum zu seinem Mitspieler Roland Ndongo, der den Ball direkt abnimmt und links an Watkowiak vorbei in die Maschen setzt. Doch die St.Galler gleichen schon in der 65. Minute wieder aus. Erneut ist es Schneider, der mit einem steilen Pass Babic in Szene setzt. Dieser setzt den Ball erst an den Pfosten, der Nachschuss landet aber im Netz. 2:2. Nun ist es ein Fussballfest in Heimberg. Viele Tore und sonniges Wetter.

Boris Babic bejubelt seinen Treffer zum 2:2 mit Teamkollege Schubert. Bild: Marc Schumacher / freshfocus

Randy Schneider mit einem Energieanfall, kurz vor seiner Vorlage zum 2:2. Bild: Marc Schumacher / freshfocus

Der FC St.Gallen wechselt erneut. Noch mehr U21-Spieler erhalten Spielminuten. Für Jacovic kommt Vincent Spari, Schubert geht für den 18-jährigen Portugiesen Gonçalo Filipe Figueiredo und der doppelte Vorlagengeber Schneider verlässt für Mischa Beeli den Platz. Ein gutes erstes Spiel von Randy Schneider, das Lust auf mehr macht.

Schon wieder geht der FC Thun in Führung. Nachdem der FC St.Gallen das Tempo erhöht hat und über Direktpassspiel vor das Thuner Tor gelangen will, setzt ein langer Ball die gesamte St.Galler Defensive ausser Gefecht. Ndongo taucht alleine vor Watkowiak auf. Im zweiten Anlauf bezwingt er den St.Galler Goalie und schiebt den Ball flach links in die Ecke. Es sind 76 Minuten gespielt.

Dann wird's laut auf der Trainerbank des FC St.Gallen. Wegen eines nicht gegebenen Foul an einem St.Galler. Zeidler wird ruhig und bestimmt vom Linienrichter zurechtgewiesen. Und Zeidler lenkt ein: «Sie haben Recht, sie haben Recht», antwortet er und beruhigt seine Mannen.

Namensvettern unter sich: Issac Schmidt im Zweikampf mit Helaku Schmidt. Bild: Marc Schumacher / freshfocus

Und wieder liegt der Ball im Netz. Nach 88 Minuten. Wieder gleicht der FC St.Gallen aus durch Witzig, der Goalie Hirzel mit einem Flachschuss bezwingt. 3:3.

Dann ist das Spiel um 17.21 Uhr fertig. Thun und St.Gallen trennen sich bei bestem Fussballwetter mit 3:3. Vor allem in der zweiten Halbzeit war viel los, fünf Tore fielen. Babic trägt sich nach seinen fünf Toren gegen den FC Urnäsch erneut auf dem Matchblatt ein. Und Schneider lieferte eine gute erste Leistung ab. Auch die vielen U21-Spieler, die in der 2. Halbzeit ins Spiel kamen, konnten gut mithalten.