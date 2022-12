Tempolauf Dominic Lobalu will das Jahr mit einem Exploit über 10 Kilometer abschliessen - und in Paris auch den WM-Final geniessen Das Rennen über 10 Kilometer von Houilles bei Paris ist bekannt als eines der schnellsten über diese Distanz. In einem Weltklassefeld will der LC-Brühl-Läufer Dominic Lobalu am Sonntag seine eigene Bestzeit pulverisieren. Und danach mit den Franzosen im WM-Final mitfiebern.

Dominic Lobalu bei seinem Sieg an der Escalade in Genf. Salvatore Di Nolfi / KEYSTONE

Nach Siegen an der Escalade in Genf und dem Zürcher Silvesterlauf steht für Dominic Lobalu vom LC Brühl am Sonntag zum Jahresabschluss ein besonderer Leckerbissen an. Der grosse Aufsteiger des Jahres 2022 nimmt bei der Corrida Houille teil, einem traditionell stark besetzten 10-km-Rennen in einem Pariser Vorort. Über zehn Athleten mit Bestzeiten unter 28 Minuten stehen am Start, Lobalu selbst will seinen eigenen persönlichen Rekord von 27:58 Minuten deutlich unterbieten - zumal das 10-km-Rennen als eines der schnellsten Europas bekannt ist.

Die Bestzeit um mehr als eine halbe Minute zu senken sei eine absolut machbare Sache, findet sein Trainer Markus Hagmann. Lobalus Bestzeit über die 10 km stammt schliesslich von einem Rennen in Uster, das er ohne Unterstützung von Tempomachern erreichte. Eine Zeit zwischen 27:20 und 27:10 Minuten liegen laut Hagmann im Bereich des Möglichen - sofern das erwartete nasskalte Wetter keinen Strich durch die Rechnung macht.

Welch grosse Konkurrenz Lobalu in Paris erwartet, zeigt das im Internet aufgeschaltete Renn-Plakat, das Lobalu neben den anderen Topathleten zeigt. Zum Beispiel ist da der Kenianer Amos Bett, der auch schon 27:11 Minuten lief. Zum Vergleich: Julien Wanders Europarekord liegt bei 27:17.

Ob Lobalu nun reüssiert oder nicht: 2022 wird für den in Abtwil wohnhaften Südsudanesen ohnehin ein verrücktes Jahr bleiben. Der vorläufig aufgenommene Flüchtling erhielt im Frühjahr Jahr erstmals die Möglichkeit, dank einer Sonderbewilligung im Ausland zu starten - und rannte sogleich in die Weltspitze. Der Sieg in der Diamond League in Stockholm war einer vieler Höhepunkte.

Die Reise nach Paris, die er mit Trainer Hagmann antritt, wird für ihn auch aus einem anderen Grund ein Höhepunkt zum Jahresende sein. Ein Besuch beim Eiffelturm soll dazugehören. Und dann, nach dem Rennen, will Lobalu den Tag mit dem Fussball-WM-Final ausklingen lassen. Gut möglich, dass es dann für den Fussballliebhaber Lobalu nicht nur einen erfolgreichen Renntag zu feiern gibt.