Kreisgericht Wil «Es tut mir von Herzen leid»: Verursacherin des tödlichen Unfalls in Uzwil zeigt sich vor Gericht geständig und reuig

Gefängnis oder bedingter Strafvollzug? Ob die heute 21-jährige Frau, die am Karfreitag 2022 den Unfall mit drei Todesopfern und einer Schwerverletzten in Niederuzwil verursacht hat, ihre Strafe absitzen muss, ist noch unklar. Nach dem Prozess vom Vormittag wird das Kreisgericht Wil das Urteil am späten Nachmittag eröffnen.