Promotion League St.Gallen II bestätigt den Aufwärtstrend und besiegt Leader Etoile Carouge In der elften Runde der Promotion League gewinnen die Nachwuchsfussballer des FC St.Gallen zu Hause gegen den Leader Etoile Carouge FC mit 3:2.

David Jacovic (rechts) spielte in der U21 durch. Bild: Kurt Frischknecht

Schon in der zweiten Minute setzte der Genfer Vincent Rüfli mit einem Weitschuss ein Ausrufezeichen. Dies war ein Weckruf für die St.Galler und es wurde ein intensives und schnelles Spiel. Beide Mannschaften schenkten sich nichts. Die Zweikämpfe wurden hart, aber fair geführt. In der neunten Minute gingen die St.Galler durch Ricardo Azevedo in Führung.

Alessio Besio mit dem 2:0

Nur zwei Minuten später kommt es noch besser für die St.Galler. Ein schneller, direkt gespielter Vorstoss über die linke Seite schloss Alessio Besio mit dem Tor zum 2:0 ab. Nun sah man die Klasse der Genfer mit ihren schnellen Angriffen aufblitzen. Doch im Abschluss waren sie zu ungenau. Bis Romain Kursner in der 33. Minute den Anschlusstreffer für die Gäste erzielte. In der 38. Minute startete Maxen Kapo in der eigenen Hälfte und konnte ungehindert zum 2:2 ausgleichen. Nach dem Seitenwechsel war es ein offener Schlagabtausch. Beide Mannschaften suchten ihr Glück in der Offensive, ohne klare Chancen zu erzwingen. In der 85. Minute kombinierten sich die St.Galler durch und Fabio Lymann erzielte den Siegtreffer. Mit diesem Sieg bestätigt St.Gallen II den Aufwärtstrend und bleibt im vierten Spiel nacheinander unbesiegt.

Telegramm:

St.Gallen II – Etoile Carouge 3:2 (2:2)

Bergholz – 150 Zuschauer – Sr. Tester.

Tore: 9. Azevedo 1:0. 11. Besio 2:0. 33. Kursner 2:1. 35. Kapo 2:2. 85. Lymann 3:2.

St.Gallen II: Dumrath; Wiedermann (65. Rohner), Beeli, Schweizer, Kempter; Spari (65. Gomes), Jacovic, Münst, Azevedo; Besio (42. Figueiredo), Cavegn (79. Lymann).

Bemerkungen: St.Gallen ohne Rouquette, Zimmermann, Bytyqi, Rigal (verletzt) Novakovic, Emini, Berisha, Cicek, Helg, Link (nicht im Aufgebot). – Verwarnungen: 15. Wiedermann. 80. Beeli. 82. Azevedo. 93. Münst. 94. Henchoz.