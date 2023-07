Sprintmeeting Salomé Kora gewinnt in Bulle – die WM-Limite ist in Griffnähe In Bulle läuft Salomé Kora starke 11,00 s. Sie muss sich dann aber über den leicht zu starken und damit illegalen Rückenwind ärgern. Die WM-und Olympia-Limite wäre in diesem Lauf wohl dringelegen.

Salomé Kora, hier beim Meeting vor einer Woche in La Chaux-de-Fonds. Bild: Laurent Gillieron/KEY

Die St.Galler Sprinterin Salomé Kora vom LC Brühl hat am Meeting in Bulle den 100-m-Bewerb für sich entscheiden können. Über die Sprintdistanz setzte sie sich gegen nationale Konkurrenz wie Géraldine Frey oder Natacha Kouni durch. Im Vorlauf lief sie gar mit der Topzeit von 11,00 s über die Ziellinie, mit 2,2 m/s Rückenwind war diese Leistung aber knapp ungültig. Es dürfen höchstens 2 m/s Rückenwind erreicht werden. Es wäre ihre deutliche persönliche Bestleistung gewesen, diese steht bei 11,12 s.

Die gute Form bewies Kora dann auch im Final, wo sie bei Gegenwind (-2,1 m/s) in 11,31 s siegte. Damit hat sie sich in der internen Ausmarchung für die WM auf eine gute Position gesetzt. Für eine direkte WM-Qualifikation wären aber 11,08 s gefragt – eine Zeit, die sie bei legalem Wind im Vorlauf wohl gut hätte erreichen können. Wie auch die Qualifikation für Olympia 2024, wo 11,07 s gefordert sind. Es bleibt der mögliche Weg über das World-Ranking. Kora wird als nächstes am 22. Juli in Madrid an den Start gehen.

Die Thurgauerin Lena Weiss hat in Bulle ihrerseits eine persönliche Bestleistung geschafft in 11,41 s. Sie wurde damit im Final Vierte, hinter Kora, Frey und der Luxemburgerin Patrizia van der Weken. Die Rheintalerin Riccarda Dietsche lief mit 11,53 s Saisonbestleistung und landete damit im B-Final.