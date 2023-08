Sport in der Stadt Orientierungslauf-Europameisterschaften der Studentinnen und Studenten in St.Gallen Vom Donnerstag bis Sonntag führt die Universität St.Gallen eine interessante Veranstaltung durch. St.Gallen erwartet rund 200 Athletinnen und Athleten mit Betreuungspersonen und Coaches. Sie stammen aus 17 Ländern in ganz Europa. Von Finnland bis zur Türkei, von der Ukraine bis Irland. 66 Universitäten haben sich angemeldet.

Studentinnen und Studenten aus allen Teilen Europas suchen in der Ostschweiz nach den perfekten Routen. Bild: Jasmin Haller

An den drei Tagen werden drei verschiedene Rennen ausgetragen. Die Veranstaltung beginnt mit einem Sprint in St.Gallen. Am Freitagmorgen, 25. August, findet der Qualifikationslauf statt, der von der Stadt St.Gallen bis auf den Rosenberg führt. Am Nachmittag verläuft das Finale von St.Georgen bis zum Ziel vor der IHK.

Am Samstag laufen die Teilnehmenden ein Mitteldistanzrennen auf dem Hirschberg, bevor die Veranstaltung am Sonntag, 27. August, mit einer Sprint-Staffel in Appenzell endet. Die Schlussfeier mit der Medaillenübergabe findet am SQUARE der Universität St.Gallen statt.

Ausdauersport mit Köpfchen

Prof. Rolf Wüstenhagen, selbst ein begeisterter Orientierungsläufer, hat Wettkampfrouten in St.Gallen definiert. Begeistert hält er fest: «Orientierungslauf ist Ausdauersport mit Köpfchen. Schnelle Beine allein genügen nicht, man muss auch rasch die richtigen Routenwahl-Entscheidungen treffen und jederzeit den Überblick bewahren.»

Nach Tennis, Golf und Cross Country ist dies der vierte Grossanlass, den der Universitätssport St.Gallen organisiert. Orientierungslauf ist eine sehr anspruchsvolle Sportart, entsprechend hoch der Organisationsaufwand. Daher sind neben dem Organisationskomitee und dem Leitungsteam über 200 Volunteers im Einsatz.

Daniel Studer, Leiter Universitätssport und Präsident des Organisationskomitees, ist von der Hilfsbereitschaft der Orientierungslauf-Community begeistert: «Neben der Mitarbeit von Freiwilligen der Universität und des Sport-Umfeldes wäre der Anlass ohne die sehr grosse Unterstützung der Ostschweizer OL-Vereine, wie auch von Swiss Orienteering, nicht organisierbar.»

Begeisterung wecken

Ziel der Veranstaltung ist, die Themen Sport und Orientierungslauf nicht nur den Universitätsangehörigen, sondern auch der Bevölkerung näher zu bringen. Daher wurde das Thema Orientierungslauf umfassend aufgegriffen: Angefangen mit der OFFA-Sonderschau Sport, über die Einbettung in die Gesundheitstage der Uni, einem Bewegungsplausch und OL-Kennenlernprogramm für Mitarbeitende der Uni, bis hin zum Volkslauf und Jugendcup, welchen die OL-Gruppe St.Gallen Appenzell und Thurgorienta an der Europameisterschaft organisieren.



Mathias Gabathuler, Stadtrat St.Gallen, Direktion Bildung und Freizeit, meint: «St.Gallen ist eine Sportstadt mit nationaler und internationaler Ausstrahlung. Zudem verfügt die Stadt mit der HSG über eine Top-Universität. Beides zusammen bildet den Rahmen für diese Europameisterschaft im Orientierungslauf, an der Studentinnen und Studenten aus allen Teilen des Kontinents teilnehmen.»