Spitzenspiel 1:1 in Extremnis – Wil rettet einen Punkt in Yverdon Mit einem Tor tief in der Nachspielzeit, sichert sich der FC Wil einen wichtigen Punkt. Die Ostschweizer bleiben damit weiterhin Leader der Challenge League.

Josias Lukembila (re.), im Zweikampf mit Anthony Sauthier, erzielte den späten Ausgleich. Bild: Gianluca Lombardi

Erster gegen Zweiten – Eine Affiche die man vor der Saison noch eher als Letzter gegen Zweitletzter erwartet hätte. Weil aber der Fussball seine eigenen Geschichten schreibt, war Wil gegen Yverdon das Spitzenspiel dieser Runde. Nicht Aarau, nicht Thun und schon gar nicht Xamax schreiben aktuell die grossen Geschichten in der Challenge League.

Beide Mannschaften zeigten von Beginn weg, dass sie hier als Sieger vom Platz gehen wollten. Die Wiler begannen mit viel Schwung und schnürten die Hausherren in den ersten paar Minuten regelrecht hinten ein. Eine zwingende Torchance wollte dabei aber keine rausspringen. Das machte Yverdon Sport deutlich besser. Mit ihrem ersten gefährlichen Vorstoss forderten Sie bereits Wils Torhüter Noam Baumann.

Es entwickelte sich eine muntere Partie mit sehenswerten und temporeichen Kombinationen auf beiden Seiten. Vor dem Tor hatten die Westschweizer aber doch sichtbare Vorteile. Sie wirkten auf den letzten Metern zielstrebiger als die Wiler. Brian Beyer, die Offensivwaffe von Yverdon, brauchte das Heimteam nach einer halben Stunde in Führung. Er schloss einen gut gespielten Konter perfekt ab.

Starkes Yverdon

Die Ostschweizer waren nun richtig gefordert, konnten aber keine Antwort liefern. Wie schon in der Woche zuvor gegen Lausanne, fehlte es den Äbtestädtern an zündenden Ideen um nach dem Rückstand für Gefahr zu sorgen. So fanden die Wiler immer wieder den gegnerischen Abwehrspieler anstelle des eigenen Angreifers. Viele gut und schnell ausgelöste Angriffe verpufften auf den letzten Metern wirkungslos.

Mit einem 1:0 für Yverdon ging es dann auch für beide Teams in die Kabinen. Wenn die Westschweizer in einer Partie das erste Tor erzielten, haben sie diese in dieser Saison noch nie verloren. Nach Durchgang eins war nur schwer vorstellbar, dass sich dies ändern sollte. Von den Wilern musste deutlich mehr kommen, um hier noch zählbares mitzunehmen.

Kampfgeist bewiesen

Auch nach der Pause bekundeten die Wiler Mühe mit ihrem Gegner und auch dem Rasen. Zwar kämpften die Mannen von Brunello Iacopetta unermüdlich, richtige Torchancen blieben aber Mangelware. Es lief die 90. Spielminute als die Wiler ihren ersten Schuss aufs Tor brachten. Der Ausgleich lag gemessen an der Kampfbereitschaft in der Luft.

Tief in der Nachspielzeit kamen die Ostschweizer nochmals zu einem Eckball. Kastrijot Ndau zirkelte diesen halbhoch auf den kurzen Pfosten und fand dort Josias Lukembila, der doch noch zum 1:1 traf. Der Jubel bei den Spielern und den mitgereisten Fans kannte keine Grenzen. Dies völlig zurecht, denn einmal mehr zeigten die jungen Wilden, dass jederzeit mit ihnen zu rechnen ist.

Der FC Wil sichert sich mit diesem Punktgewinn eine weitere Woche an der Tabellenspitze und darf immer mehr in Richtung Super League schielen. Auch wenn man bei den Wilern weiterhin nichts davon wissen will, rückt dieses mögliche Szenario immer näher.

Telegramm:

Yverdon Sport FC – FC Wil 1900 1:1 (1:0)

Stade Municipal, Yverdon: 1015 Zuschauer – Sr: Wolfensberger.

Tore: 31. Beyer 1:0, 94. Lukembila 1:1.

Yverdon: Martin; Sauthier, Maluda, Gétaz, Le Pogam; Silva, Beyer (89. Beleck), Kabalcalman (79. Lusuena); Hautier (79. Sörensen), Berdayes (89. Maurin), Ninte (65. Kone).

Wil: Baumann; Dickenmann (70. Muci), Montolio, Wallner, Heule (89. Cueni); Zumberi (70. Ndau), Muntwiler, Maier (89. Altmann); Bahloul (56. Brahimi), Silvio, Lukembila.

Bemerkungen: Yverdon ohne Fargues, Mauro Rodrigues, Samardzic, Truchot, Vishi, Zock (alle verletzt), Mazzeo, Miguel Rodrigues, Rodriguez und Thioune (alle nicht im Aufgebot). Wil ohne Reichmuth (krank), Malinowski (verletzt), Strübi, Abazi und Baralija (alle nicht im Aufgebot).

Verwarnungen: 13. Sauthier, 29. Hautier, 34. Silva, 50. Dickenmann, 90. Montolio, 95. Maier.