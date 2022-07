Wil erzwingt den Sieg gegen Vaduz Mit einem 2:0 Heimerfolg behalten die Wiler zuhause eine weisse Weste. Innenverteidiger Ismajl Beka erlöste sich und seine Kollegen erst spät.

Der Jubel nach dem Führungstreffer war riesig. Bild: Gianluca Lombardi

Wenn Wil auf Vaduz trifft, sind in der Regel Tore garantiert. Doch für einmal gingen beiden Kontrahenten die Sache ein wenig gemächlicher an. So dauerte es rund eine halbe Stunde, bis die Gäste zu ihrem ersten Torabschluss kamen. Das war aber sogleich der Startschuss, in eine durchaus ansprechende Schlussviertelstunde der ersten Halbzeit.

In dieser wäre ein Vaduzer Treffer keineswegs gestohlen gewesen. Gleich zweimal trafen die Kicker aus dem Ländle die Torumrandung. Aber auch die Wiler liessen eine gute Chance liegen. Nach toller Vorarbeit durch Nico Maier und Kastrijot Ndau tauchte Nils Reichmuth allein vor dem Tor auf, scheiterte aber aus leicht spitzem Winkel am gegnerischen Torhüter.

Weil aber beide Mannschaften aus ihren Chancen nicht reüssierten, war das torlose Remis zur Pause die logische Schlussfolgerung. Aus Sicht der Wiler kam bis hierhin zu wenig, um den Anspruch auf einen Führungstreffer zu stellen. Trainer Brunello Iacopetta war in der Pause gefordert und musste die richtigen Stellschrauben finden.

Viel Kampf

Nach dem Seitenwechsel konnten die Wiler deutlich zulegen. Die junge Mannschaft aus dem Wiler Südquartier kämpfte aufopferungsvoll, agierte aber oft überhastet. Es fehlte die nötige Prise an Ruhe und Erfahrung, um das Schiff auf Kurs zu bringen. So verkam die Partie zu einer teilweise zerfahrenen Angelegenheit, die aber keineswegs taktisch geprägt war.

Es war kein Abtasten im Bergholz, es fehlte aber auf beiden Seiten das letzte Quäntchen um die Partie entscheidend zu beeinflussen. Einer der das nicht interessierte war Ismajl Beka. Der Wiler Innenverteidiger stieg nach einer Ecke am höchsten und nickte zur vielumjubelten Führung an. Selbst Cheftrainer Iacopetta legte zum Jubeln einen 40 Meter Sprint hin.

Damit war auch die Gegenwehr der Vaduzer gebrochen. In der Nachspielzeit erhöhe Sofian Bahloul auf 2:0. Wie schon vor Wochenfrist traf er vom Elfmeterpunkt und sicherte damit den Wiler den Heimsieg. Die Erleichterung war riesig, als Schiedsrichter Anojen Kanagasingam die Partie beendete. Es war kein glanzvoller, aber trotzdem ein verdienter Heimsieg.

Telegramm:

FC Wil 1900 – FC Vaduz 2:0 (0:0)

Lidl Arena, Wil: 960 Zuschauer – Sr: Kanagasingam.

Tore: 84. Beka 1:0, 95. Bahloul (Foulelfmeter) 2:0.

Wil: Keller; Dickenmann (80. Wallner), Montolio, Beka, Heule (87. Baralija); Reichmuth, Muntwiler, Ndau; Maier (62. Bahloul), Silvio (62. Muci), Lukembila (80. Saho).

Vaduz: Büchel; Ulrich, Isik, Iodice, Goelzer; Fosso (62. Fosso), Omerovic (62. Dobras); Djokic (46. Cicek), Rastoder (80. Fehr), Ris (62. Hasler); Sasere.

Bemerkungen: Wil ohne Zumberi, Zali, Brahimi, Bega, Staubli (alle verletzt) und Strübi (nicht im Aufgebot). Vaduz ohne Hadzi, Wieser und Rahimi (alle verletzt).

Verwarnungen: 35. Isik, 58. Lukembila, 94. Ndau.