REMIS Trotz 2:0 Führung – nur ein Punkt für Wil in Vaduz Der FC Wil startet mit einem Unentschieden in das neuen Jahr. Nach einer schwachen ersten Halbzeit können sich die Äbtestädter steigern.

Die Wiler bejubeln das frühe 1:0 nach der Pause. Bild: Gianluca Lombardi

Für beide Mannschaften ging es zum Auftakt der Rückrunde um mehr, als man das vielleicht zugeben wollte. Die Liechtensteiner blieben in der Hinrunde deutlich hinter ihren Erwartungen zurück und müssen nun den Beweis antreten, dass Sie kein Abstiegskandidat sind. Die Wiler wurden dafür genau als solcher gehandelt, stehen aber überraschend an der Spitze und müssen entsprechend gut aus den Startlöchern kommen.

Wer sich davon nun ein Spektakel versprach, wurde hart auf den Boden der Realität zurück geholt. Die erste Halbzeit war von beiden Mannschaften schlichtweg ungenügend, wobei dabei die Vaduzer noch leichte Vorteile verzeichneten. Immerhin brachten es die Hausherren auf zwei nennenswerte Torchancen. Die Erste wurde von Marvin Keller zur Ecke geklärt, die Zweite wurde von Michael Heule von der Torlinie gekratzt.

Schwaches Zentrum

Und was kam vom Tabellenführer aus Wil? Leider bis hin zur Pause erschreckend wenig. Die Äbtestädter hatten an vielen Orten ungewohnte Probleme. So konnte das gewohnte Pressing wenig bis kaum aufgezogen werden. Aber auch das sonst so gefährliche Umschaltspiel war nicht zu sehen. Im Mittelfeldzentrum war Philipp Muntwiler der aktivste Mann.

Von seinen Nebenleuten Nico Maier und Lavdim Zumberi kam erschreckend wenig. Es war ein FC Wil, den man so in dieser Spielzeit selten sah. Das torlose Remis zur Pause war die logische Konsequenz und bis hierhin «verdient».

Führung verspielt

Wie ausgewechselt kamen die Wiler aus der Kabine und überrannten die Hausherren. De zuvor gescholtene Maier legte auf Nicolas Muci auf, der zum 1:0 für die Gäste traf. Nun waren die Wiler vollends oben auf und powerten weiter. Ein Freistoss von Zumberi, fast von der Grundlinie getreten, konnte erst auf der Torlinie geklärt werden.

Nach einem schnellen Angriff über Rechts, flankte Marcin Dickenmann haargenau zu Josias Lukembila, der zum 2:0 traf. Plötzlich zeigten die Wiler all das, was sie im ersten Durchgang vermissen liessen und wurden dafür prompt belohnt. Die Gastgeber hatten bis fast zur 80. Minute kaum Antworten bereit, doch dann verkürzte der eingwechselte Anthony Goelzer via Innenpfosten zum 1:2.

Einmal mehr hiess dann der Schreck der Ostschweizer Tunahan Cicek. Der Vaduz-Stürmer traf in 86. wunderschön zum 2:2 Schlussstand. Es war eine Punkteteilung die bestimmt nicht nach dem Geschmack der Gäste war, am Ende aber aktzeptiert werden musste. Eben auch, weil die Darbietung in Durchgang eins zu behäbig war. Man darf in Wil wohl von zwei verlorenen Punkten sprechen.

Telegramm:

FC Vaduz – FC Wil 1900 2:2 (0:0)

Rheinpark Stadion, Vaduz: 1272 Zuschauer – Sr: Turkes.

Tore: 49. Muci 0:1, 60. Lukembila 0:2, 79. Goelzer 1:2, 86. Cicek.

Vaduz: Büchel; Xhemajli (63. Goelzer), Isik, Traber; Gasser (73. Sassere), Hasler, Fosso (63. Pepsi), Fehr; Cicek; Sutter (63. Djokic), Rastoder (81. Hadzi).

Wil: Keller; Dickenmann, Wallner, Montolio, Heule; Maier (70. Ndau), Muntwiler (81. Cueni), Zumberi; Bahloul (91. Reichmuth), Muci (81. Silvio), Lukembila (81. Malinowski).

Bemerkungen: Vaduz ohne Rahimi, Ulrich (beide verletzt), Wieser, Iodice, Gajic, Lüchinger und Voser (alle nicht im Aufgebot). Wil ohne Brahimi (krank), Staubli, Abazi (beide verletzt), Strübi und Baralija (beide nicht im Aufgebot).

Verwarnungen: 36. Muntwiler, 75. Sassere.