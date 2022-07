Wil verliert am Genfersee mit 1:2

Heimspiel «So kann St.Gallen weit oben mitspielen»: Der FCSG zeigt Aufsteiger Winterthur die Grenzen auf – nach der Partie sind die Gäste voll des Lobes

Der FC St.Gallen ist in der Saison angekommen: Im Heimspiel gegen den FC Winterthur lässt er von Beginn weg nichts anbrennen, spielt engagiert und druckvoll. Fabian Schubert, für einmal von Beginn weg im Einsatz, trifft in der 20. und in der 40. Minute. Der Wermutstropfen: Lukas Görtler wird mit Gelb-Rot vom Platz gestellt.