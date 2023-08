Spitzenreiter Fussball statt Badenfahrt – Wil überfährt den FC Baden Während in der Stadt seit Tagen gefeiert wurde, gab es im Stadion Esp für die Aargauer nichts zu jubeln. Der FC Wil deklassierte das Heimteam mit 5:0. Matchwinner war Sofian Bahloul, der seinen dritten Doppelpack in dieser Saison schnürte.

Aaron Appiah (li.) im Zweikampf mit Rajmond Laski Bild: Gianluca Lombardi

Beim Gastspiel im Aargau vertraue Brunello Iacopetta weitestgehend auf die bekannte Startelf. Captain Philipp Muntwiler musste nach seiner Gehirnerschütterung erstmal auf der Ersatzbank Platz nehmen, während Ivan Martic wegen einer leichten Zerrung gänzlich passen musste. Für ihn rückte Genis Montolio in die Startaufstellung.

Im Stadion Esp wurde schnell sichtbar, welches Team in der Tabelle oben und welches unten steht. Die Gäste aus Wil liessen den Ball und den Gegner laufen und rissen das Spieldiktat sofort an sich. Die Hausherren versuchten mit einer 5-Mann-Abwehr den Ostschweizern das Leben möglichst schwer zu machen.

Den Skore für die Wiler eröffnete Philipp Altmann bereits nach 17 Minuten per Kopf auf Zuspiel von Tim Staubli. Es blieb das einzige Tor in einer eher ereignisarmen ersten Halbzeit, in welcher aber die Gäste aus der Ostschweiz klar den Ton angaben. Der FC Baden war schon bis hierhin mit seiner Aufgabe überordert, konnte den Schaden aber noch in Grenzen halten.

Mit Vollgas an die Tabellenspitze

Mit zunehmender Spieldauer nahm die Dominanz der Wiler sichtbar zu. Sofian Bahloul erhöhte in der 56. Minute mit einem Traumtor auf 2:0. Zweifel über den Sieger dieser Partie kamen nun definitiv keine mehr auf. Bis zur definitiven Entscheidung vergingen aber doch noch einige Spielminuten. Dazwischen wurde deutlich, dass der FC Baden und der FC Wil wohl in dieser Spielzeit wohl tabellarisch keine Nachbarn mehr werden.

Sofian Bahloul (li.) feiert sein 2. Tor an diesem Tag mit Jordan Gele Bild: Gianluca Lombardi

Was die Aargauer anbieten konnten war schlichtweg zu wenig, um die Äbtestädter richtig zu fordern. Es schien, als ob der FC Wil diesen Vorsprung relativ entspannt verwalten konnte. Als der eingewechselte Aaron Appiah, dass 3:0 erzielte schienen die Gastgeber gebrochen. Keine zwei Minuten später erhöhten die Gäste auf 4:0. Bahloul, der das Tor kurz zuvor auflegte, durfte sich als Doppeltorschütze feiern lassen.

Den Schlusspunkt setzte Jordan Gele, als er von Nico Maier freigespielt wurde und dem Badener Torhüter keine Chance liess. Am Ende feierten die Ostschweizer einen souveränen und auch in der Höhe verdienten Auswärtssieg und holen sich die Tabellenführung zurück. Erster Verfolger bleibt der FC Sion, der ebenfalls bei 13 Punkten steht aber deutlich weniger Tore erzielt hat.

Die Freude nach dem Spiel war gross. Bild: Gianluca Lombardi

Telegramm:

FC Baden – FC Wil 1900 0:5 (0:1)

Stadion Esp, Fislisbach: 1272 Zuschauer – SR: Grundbacher.

Tore: 17. Altmann 0:1, 56. Bahloul 0:2, 82. Appiah 0:3, 84. Bahloul 0:4, 93. Gele 0:5.

Baden: Spycher; Gloor (77. Fontana), Laski, Franek, Muff, Romano; Kujovic, Jakovljevic, Cirelli (66. Schär); Brack, Giampa (66. Hanke).

Wil: Ammeter; Dickenmann, Montolio, Altmann, Fernandes (85. Muntwiler); Staubli (66. Maier), Cueni, Ndau (85. Baralija); Bahloul, Muci (66. Gele), Lukembila (57. Appiah).

Verwarnungen: 67. Ndau, 68. Brack, 76. Gloor.

Bemerkungen: Baden ohne Isufi, Teichmann, Capone, Wiskemann, Dzonlagic, Pauli, Alabi, Schuppisser (alle verletzt), Gökpinar und D’Ovidio (beide nicht im Aufgebot). Wil ohne Haile-Selassie, Brahimi, Martic (alle verletzt), Laidani, Strübi und Bahitiyari (alle nicht im Aufgebot).