Quersicht «So gut wie nötig» reicht nicht – was den Spitzensport vom «normalen» Leben unterscheidet Im Spitzensport haben die Trainer das Glück, fast ausschliesslich Spielerinnen und Spieler coachen zu können, die erfolgreich sein möchten. Da gibt es kein «so gut wie nötig», nur mit einem «so gut wie möglich» sind grosse Ziele zu erreichen. Wer diese Maxime nicht lebt, kann sein sportliches Hobby nicht zum Beruf machen.

Unser Kolumnist René Bühler. Bild: Benjamin Manser

Dies entspricht im Leben ausserhalb des Sports nicht mehr ganz der Realität. Viele Eltern hören von ihren Kindern «vier gewinnt» oder «wofür brauche ich eine Note fünf, wenn auch eine vier ausreichend ist?».

Aufgrund des grossen Leistungsdrucks ist es verständlich, dass Jugendliche schon früh Aufwand und Ertrag für eine genügende Note abwägen. Dies ist die Vorstufe zur Pareto-Methode, wo man mit 20 Prozent Aufwand satte 80 Prozent des angestrebten Ziels erreichen will.

Die Bewunderung der Fans

Im Spitzensport reicht dies nicht, um erfolgreich zu sein. Die Bauchmuskulatur kommt bei einem Spitzensportler oder einer Spitzensportlerin nicht einfach vom normalen Mannschaftstraining.

Es braucht einiges an individuellem Mehraufwand, zudem weiss jede(r) Sportler(in), dass beim Training der Bauchmuskeln auch gleichzeitig die Rücken- , Brust- und Beinmuskulatur gestärkt wird. Selbstverständlich hat dies noch den schönen Nebeneffekt, dass ein Sixpack sexy ist und der Aufwand durch die Bewunderung der Fans abgegolten wird.

Ältere Semester haben sowohl in der Schule als auch im Sport und Beruf nur «so gut wie möglich» gelernt. Fehlerloses Schreiben und Kopfrechnen waren die ersten Hürden – aus heutiger Sicht ist das völlig überbewertet, Whatsapp-Nachrichten können auch in Mundart geschrieben werden.

Man muss aushalten, dass «so gut wie nötig» ausreichend sein kann. Vielleicht ist dies aber auch gut so, denn viele Menschen meiner Generation sind am «so gut wie möglich» gescheitert und unter dem Druck eingebrochen.

Es bleibt mehr Zeit für die Familie

Mit einer Legasthenie, wenn überhaupt als solche diagnostiziert, hatte man kaum Chancen auf ein Studium, heute richtet man sich zum Glück an den Stärken aus. Wenn man seinen Einsatz dosieren und priorisieren kann und nicht immer nur das Beste gut genug ist, bleibt mehr Zeit für die Familie.

Ich muss aus aktueller Sicht anerkennen, dass ich unsere drei Kinder nur miterzogen habe, die jungen Väter von heute sind gleichwertige Partner in der Erziehung ihrer Kinder. Was wir allerdings vor 30 Jahren in der Kindeserziehung gemacht haben, war per se nicht falsch, so wie der heutige Weg junger Eltern nicht der Weisheit letzter Schluss ist.

«So gut wie nötig» reicht nur für den Amateur- und Breitensport und manchmal auch hier nicht mehr. Um beispielsweise in den dritthöchsten Ligen verschiedener Sportarten Erfolg zu haben, genügt ein halbherziger Einsatz neben dem Studium oder der Arbeit nicht aus.

In vielen Ländern sind die dritthöchsten Ligen populärer Sportarten bereits Profiligen. Auch im Berufsleben hat sich einiges verändert. Man bedenke dabei nur, wie wichtig es früher war, neben dem Beruf auch noch eine Karriere in der Milizarmee zu machen, was heute nahezu verpönt ist. Jeder Arbeitgeber möchte seine Mitarbeitenden an der Arbeit sehen und nicht im Gefechtsstand.

Die Zeit wird in Weiterbildungen investiert, die einem im Berufsleben weiterbringen, dafür reicht die Zeit nicht mehr für Freiwilligenarbeit. In der Industrie spricht man längst vom optimalen Mitarbeitenden und der ausreichenden Qualität, auch hier zählt in vielen Bereichen das «Good-enough-Prinzip». Angesichts des Personalmangels in vielen Branchen der Arbeitswelt wird dies weiter zunehmen, aber sicher nicht im Spitzensport, wo nur höher, länger, stärker und schneller den grossen Erfolg bringt.