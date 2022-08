TRANSFERS Skifirma Kästle rüstet auf: Olympiasiegerin Ester Ledecka kommt Der Wiler Cédric Noger, der während zweier Saisons mit Ski der einst renommierten Firma unterwegs war, geht zu Stöckli und wird Teamkollege von Marco Odermatt.

Ester Ledecka während der Weltcup-Abfahrt im Februar in Crans-Montana. Bild: Jean-Christophe Bott / EPA

Das Vorarlberger Skiunternehmen mit Hauptsitz in Hohenems hat bewegte Zeiten hinter sich. In den 1980er-Jahren fuhr der Oberwalliser Pirmin Zurbriggen mit den Latten aus Österreich die Konkurrenz in Grund und Boden. Den ersten Weltcup-Gesamtsieg für Kästle holte schon 1980 Andreas Wenzel. Den ersten WM-Titel gab es 1950 in Aspen in den USA durch Trude Beiser aus Lech am Arlberg.

Cédric Noger fuhr während zweier Saisons mit Ski von Kästle Bild: Sven Thomann/Freshfocus / Blick

Nach Zurbriggens Triumphen wurde es im Weltcup still um den 1924 gegründeten Betrieb. Erst 2020 stieg das Unternehmen wieder auf höchster Ebene in den alpinen Rennsport ein. Mit dem Wiler Cédric Noger, der 2018 im Weltcup einen vierten Platz im Riesenslalom ergattert hatte – vor dem damaligen Olympiasieger Marcel Hirscher.

Aber der heute 30-jährige Ostschweizer kam mit den Ski aus Vorarlberg nicht zurande. Im März dieses Jahres verletzte sich Noger auch noch im Training und brach sich den linken Unterschenkel.

Er wechselt nun zum Innerschweizer Skihersteller Stöckli und wird Teamkollege von Weltcup- und Olympiasieger Marco Odermatt.

Nach den bescheidenen Resultaten in den vergangenen beiden Saisons fiel Noger aus dem C-Kader von Swiss-Ski.

Mehrheitseigner ist mittlerweile ein Tscheche

Ob es an Noger oder am Material lag, dass der St.Galler Riesenslalomspezialist nicht auf Touren kam, wird sich im kommenden Winter weisen. Kästle hat mit Ester Ledecka einen grossen Namen verpflichtet. Die 27-jährige Tschechin ist auch Olympiasiegerin und Weltmeisterin mit dem Snowboard.

Ihren grössten Triumph verbuchte Ledecka aber auf Ski. 2018 holte sie Olympiagold im Super-G – vor Anna Veith (früher Fenninger), Tina Weirather und Lara Gut. Das prominente Trio posierte schon für Siegerfotos, als Ledecka mit der hohen Startnummer 26 die Bestzeit aufstellte. Die ganz grosse Leidtragende des Coups von Ledecka war die Tessinerin Gut, die in Südkorea auf den vierten Rang abrutschte.

Bislang war Ledecka, die im Februar in Peking erneut Olympiasiegerin auf dem Snowboard wurde, mit Ski der sehr erfolgreichen Marke Atomic unterwegs. Hintergrund für ihren Wechsel sind die aktuellen Besitzverhältnisse bei Kästle. Mehrheitseigner ist mittlerweile der tschechische Industrielle Tomas Nemec, der zugleich Privatsponsor von Ledekca ist.

Nogers Jassturnier mit Matthias Hüppi

Die in ihrem Heimatland sehr populäre Ledecka ist finanziell also gut gebettet. Bei Noger sieht das etwas anders aus. Aber der Wiler ist ein Stehaufmännchen. Einst finanzierte er sich mit Spenden eine Kantenschleifmaschine. Nun hat der Fan des FC St.Gallen ein Jassturnier ausgeschrieben. Dieses findet am 2. September in der Aula des Lindenhofschulhauses in Wil statt. Die Anmeldegebühr beträgt 100 Franken.

Als sogenannten «Special Guest» kündet Noger Matthias Hüppi an, den Präsidenten des FC St.Gallen an. «Er wird uns einen Einblick in sein Ski-Kommentator-Leben und sein Wirken als FCSG Präsident geben.»