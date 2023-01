Ski-Orientierungslauf Die St.Gallerin Eliane Deininger besiegt die Weltmeisterin und weitere Spitzenathletinnen Die 22-Jährige gewinnt im Obergoms den nationalen Saisonauftakt und weist über die Sprintdistanz auch die Estin Daisy Kudre-Schnyder in die Schranken.

Eliane Deininger in ihrem Element auf Schnee. Bild: Tomas Bubela

Das Rennen im Wallis diente als Hauptprobe für den anstehenden Weltcupauftakt im Ski-Orientierungslauf in Österreich, wo Eliane Deininger das Schweizer Frauenteam anführt. Deshalb war das Feld im Obergoms mit internationalen Topathletinnen besetzt.

Das umstrittene Rennen im Wallis gewann die 22-jährige St.Gallerin Eliane Deininger fünf Sekunden vor der Estin Daisy Kudre-Schnyder, der amtierenden Weltmeisterin über diese Distanz. Weiter klassierten sich die Schwedinnen Lisa Larsen und Frida Sandberg hinter Deininger, die ebenfalls schon WM-Gold im Ski-OL gewonnen haben.

Die Schneebedingungen präsentierten sich sehr schnell. Der wenige Schnee war hart, was ein direktes und schnelles Laufen quer durch den Wald ermöglichte. Dies erfordert viel Konzentration und Präzision, was eine Spezialität Deiningers ist.

Am 7. Januar beginnt die Weltcupsaison mit Rennen am Dachstein in Österreich. Anschliessend geht es in Lettland sowie in Norwegen weiter.