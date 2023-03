Ski alpin «Richtig cool!»: So äussert sich die Appenzeller Junioren-Weltmeisterin Stefanie Grob nach ihrer Abfahrtspremiere im Weltcup Stefanie Grob durfte in Andorra erstmals in einer Weltcup-Abfahrt starten. Die 18-jährige Junioren-Weltmeisterin aus Weissbad klassiert sich dabei auf dem 22. Rang. Im SRF-Interview sprach sie über ihr aufregendes Début.

Stefanie Grob klassiert sich in ihrer ersten Weltcup-Abfahrt auf dem 22. Rang. Bild: Jean-Christophe Bott / KEYSTONE

Dass der Auftritt am Weltcup-Final in Andorra etwas Besonderes für sie war, bestätigte Stefanie Grob mit einem gut gelaunten Auftritt im SRF-Interview. Richtig cool sei es gewesen, so die 18-jährige Appenzellerin nach ihrem 22. Rang in ihrer ersten Abfahrt auf höchster Stufe. «Ich habe es einfach genossen.»

Der Weg an die Spitze ist lang

Den Start in der Weltelite hatte sich Grob mit ihrem Weltmeistertitel bei den Juniorinnen verdient. Wie weit der Weg als Nachwuchsathletin an die Weltspitze noch ist, zeigt der Rückstand von rund dreieinhalb Sekunden auf Siegerin Ilka Stuhec. Immerhin liess Grob Super-G-Weltmeisterin Marta Bassino hinter sich. «Ich versuche einfach, so weiterzumachen und schaue dann, wie es kommt», sagte Grob angesprochen auf ihre weiteren Ziele. Bis 2024 ist sie noch in der Ausbildung. Derzeit arbeitet Grob auf der Geschäftsstelle der Kantonalbank in ­Appenzell.

In Andorra ging es für das Toptalent in erster Linie darum, Erfahrungen sammeln. Von Druck sei da keine Spur gewesen. «Ich bin mit einem richtig guten Gefühl aufgestanden und freute mich riesig, hier zu fahren», so Grob. Für einmal mit den Stars wie Sofia Goggia oder Corinne Suter am Start zu stehen, sei für sie eine «coole» Erfahrung gewesen.