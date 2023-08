Siegerinterview Schwägalp-Sieger Mario Schneider: «Das erlebt man nur einmal» Mario Schneider über seinen grössten Erfolg und die spezielle Ausgangslage vor dem letzten Kampf des Tages.

Mario Schneider jubelt über den grössten Erfolg seiner Karriere. Bild: Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

Der 31-jährige Mario Schneider gewinnt am Schwägalp-Schwinget den Schlussgang gegen seinen Bruder Domenic und damit das Fest.

Schwägalp-Sieger 2023. Was bedeutet Ihnen dieser Erfolg?

Mario Schneider: Ich kann es noch gar nicht realisieren. Es ist sicher mein bisher grösster Erfolg und ein Meilenstein in meiner Karriere. Es könnte nicht schöner sein.

Dennoch denken Sie auch an Ihren Bruder Domenic.

Ich weiss, dass Domenic sehr enttäuscht ist. Aber das gehört zum Schwingen dazu. Er hat auch schon einige schöne Erfolge feiern dürfen. Ich hoffe für ihn, dass er hier auch noch einmal gewinnt.

Haben Sie vor dem Schlussgang miteinander gesprochen?

Wir haben kurz miteinander geredet. Aber nur über die Ausgangslage. Und die war klar: Einer von uns musste den Gang für sich entscheiden. Wir wurden auch von den Betreuern darauf hingewiesen, dass wir nicht stellen dürfen, um den Sieg bei uns zu behalten.

Sie riskierten dann mit einem Schlungg alles. Wie haben Sie die entscheidende Situation erlebt?

Ich hatte das Gefühl, dass der Schlungg in dieser Situation gut passt. Ich dachte mir: Entweder es passt oder es geht nicht. Und tatsächlich hat der Schwung funktioniert.

Sie feierten gleich zwei Premieren. Den ersten Festsieg und das erste Mal den Bruder bezwungen.

Im Training gelang es mir natürlich schon ein paar Mal, meinen Bruder zu überraschen, aber noch nicht in einem Ernstkampf. Er war mir zweimal überlegen. Dass es mir nun ausgerechnet hier gelingt, ist unglaublich. Ich wusste, ich kann gewinnen. Am Schwägalp-Schwinget zu triumphieren, ist für mich eine riesige Freude. Das erlebt man nur einmal in der Karriere. Ich hatte schon am Morgen ein besonders gutes Gefühl.