Seitenblick Tennis, was für ein Psychospiel, bei dem jede Niederlage ihr Gutes haben soll? Geschenkt Es ist nicht verifizierbar, welches der grösste «Psychosport» ist. Fussball? Golf? Handball? Schach? Der Hundertmeterlauf? Christian Brägger Drucken Teilen

Sein oder NIchtsein. Valentin Hehli / LTA

Welcher Sport fordert den Kopf brutal heraus, ist der grösste Psychosport? Wer das Tennis nennt, dieses im wahrsten Sinne des Wortes «aufregende Spiel» mit Racket und gelbem Filzball, liegt so falsch wohl nicht. Zumindest entspricht dies der landläufigen Meinung vieler Tennisspielenden, die wahlweise im Einzel oder Doppel antreten und auf dem Platz von dem leben, was sie sind und können.

In jedem Fall sind auch die Tennisakteure in der hohen Psychologie gefangen. Die Vorgänge im Kopf sind hochkomplex. Vor wie nach einem Kräftemessen, vor allem währenddessen. Nur schon in Sachen Mut wie Taktik, vielleicht auch mit den Mätzchen, die zur Not angewendet werden. Und ja, die Nerven.

Seit zwei Wochen wird auf den Schweizer Tennisplätzen wieder Interclub gespielt. In verschiedenen Ligen treffen Teams in entsprechenden Alterskategorien aufeinander, zuerst im Eins gegen Eins, dann im Zwei gegen Zwei, und am Ende des Tages hat die eine Mannschaft gewonnen. Es gibt grosse Gefühle, Schlägerbrüche, Seitenrisse, erfundene Outrufe, Nervenbälle, Coaching wie Einflüsse von aussen. Könner, Anfänger, Fortgeschrittene, gemütliches Beisammensein, Auf- und Abstieg.

Die Leidenschaft, die Leiden schafft

Alle Tennisspielerinnen und Tennisspieler vereint die Leidenschaft für diesen Sport, der dann und wann auch Leiden schafft. Vieles kann man lernen, auch für das Leben. Was man hingegen schwerlich, ja womöglich gar nie lernen will: Den Umgang mit den Emotionen, besonders mit jenen nach Niederlagen – insbesondere dann, wenn sie sich unnötig anfühlen. Sie einfach weglächeln? Wenn’s denn so einfach wäre. Denn: Was Hänschen bei früheren Pleiten nicht gelernt hat, das lernt Hans im hohen Alter nimmermehr.

Am vergangenen Wochenende gab es beim TC Rorschach wieder einmal so ein «aufregendes Spiel», nachdem es im Vorjahr auswärts am Zürichseeufer fast zu Handgreiflichkeiten gekommen war vonseiten des Gegners. Und ein Rorschacher Jungsenior nach dem Sieg im Doppel sogar kurzzeitig fliehen musste, weil er viele Games zuvor mit einem wuchtigen Volley dem Gegner die Brille vom Kopf geschossen hatte. Sein Bodensee-Team stand ihm sofort bei.

Gegen den Tennislehrer ein Dreisätzer – und verloren

Dieses Mal schien die Niederlage im Einzel gegen den beim Rivalen aus Zürich als Nummer eins startenden Tennislehrer früh besiegelt. Dann kam der Regen. Nach dem Unterbruch begann ein neues Spiel mit neuem Rezept unter neuen Voraussetzungen. Ein dritter Satz musste her. Plötzlich war die Möglichkeit da gegen den Tennislehrer, der vor Jahren einen Auftritt an einem Future-Turnier hatte, der tiefsten Kategorie im Profi-Tennissport. Aber eben: Die Nerven, die Chancen, die man nach den sechs abgewehrten Matchbällen selbst nicht verwertete.

Es reichte nicht – und das Leiden begann. Tennis ist ein Psychosport. Niederlagen können lange verfolgen, das Lob für Ehrgeiz und Kämpferherz ist geschenkt. Auch möge man bloss nicht den Satz bemühen, jede Niederlage habe ihr Gutes, im nächsten Match komme es dann besser. Es ist nur Tennis, nur ein Spiel, schon klar. Hobby. Trotzdem schmerzt die Niederlage, der Körper ebenfalls, viel mehr als bei einem Sieg. Schon gar nicht mag man sich ausmalen, wie es dem FC St. Gallen während der jüngsten Sieglosserie ergangen ist. Seelisch wie körperlich.