Seitenblick – Glosse Leichtathlet Ehammer will den Zehnmeter-Sprung – nur Spass! Der Himmel ist das Limit. Oder die 10 Meter. Für den FCSG, für den FC Rorschach-Goldach, für den FC Urnäsch, für die Stadt St.Gallen. Christian Brägger

Der Appenzeller Simon Ehammer. Bild: Beate Oma Dahle/ EPA

Neulich in der Redaktion. Ein Journalistenkollege des Stadtsanktgaller Ressorts flachst und fabuliert herum: «Jetzt muss der Sport in der Zeitung dieses Zeichen setzen: Simon Ehammer peilt im Weitsprung den Weltrekord an – er will den Zehnmeter-Gump.» Der Kollege schiebt nach, der Leichtathlet des TV Teufen mit Landesrekord von 8,45 m müsse in dem Artikel folgenden Satz sagen: «Ich habe diese Marke ganz sicher in den Beinen.» Mike Powells Weltrekord liegt bei 8,95 m, was sorgte dieser Ehammer-Satz (Aussage, Sprung) weltweit für Aufruhr. Aber wer weiss, der Himmel ist das Limit.

Auch der FC Rorschach-Goldach träumt wieder gross. 4:1 gewann der Klub vom Bodensee gegen Calcio Kreuzlingen das letzte Qualifikationsspiel im Cup und steht in der erstenHauptrunde. Das Kunststück war ihm schon im Vorjahr gelungen, im Sechzehntelfinal kam dann der grosse FC Basel. Und ein Reingewinn von 100000 Franken. Zuerst, so hört man aus dem Umfeld, wäre der FC St.Gallen auf der Kellen (an-)genehm. Danach abermals der FC Basel, weil man darin ja Übung habe.

Am Sonntag spielt der FC Urnäsch sein «Traummätsch» gegen ebendiesen FC St.Gallen. Für den Klub der 4.Liga ist das der Lottosechser samt Zusatzzahl. 17 Uhr, live übertragen auf dem TV-Sender «Blue», 90 und ein paar Minuten mehr Ruhm. Und ein schöner Batzen in die Kasse.

Was sähe der Journalistenkollege als Zehnmeter-Sprung für die Stadt? «Wenn Calatrava auf dem Marktplatz das weltweit höchste Gebäude erbaute.» Über 828 m sind gefordert. Der Himmel ist das Limit.