Der TC Rorschach in Aktion. Bild: PD

Im Juni kommt die Interclub-Saison auf Amateurstufe in die finale Phase. Nach den Gruppenspielen geht es mit dem Ligaerhalt oder Abstieg um Sein oder Nichtsein, aber nicht – wie bei William Shakespeare – um Leben und Tod. Hat man gar die Aufstiegsspiele erreicht, sieht der «Turnierbaum» weitere Duelle vor, ehe der Schampus hervorgeholt werden kann. Oder das Siegerbier. Wobei: Feiern kann man im Tennis immer, selbst im Tal der Tränen, wenn kurz vor dem Ziel die Felle davongeschwommen sind.

Einen speziellen, wohl einmaligen Auftritt hatten am vergangenen Samstag die Jungsenioren des TC Rorschach ab 11.15 Uhr vor der Brust. Als 1.-Liga-Gruppenzweite verschlug es sie an den südlichsten Zipfel des Tessins: nach Morbio Inferiore in Steinwurfnähe Chiassos. Allein schon der Name der Ortschaft wirkte furchteinflössend, seine Cracks, zum Teil aus Italien importiert, spielten ansatzweise so.

Immerhin ging es um den Aufstieg in die Nationalliga C respektive den nächsten Schritt dahin. Sie gilt stets als so etwas wie der Sehnsuchtsort. Und bleibt ein Wunschgebiet nach der Kanterniederlage. Die Angelegenheit war nach sechs Einzeln klar entschieden. Gegen zwei Spieler, die auf der ITF-Tour agieren und damit bei den Senioren ein Weltranking haben, waren die beiden Rorschacher chancenlos.

Wenn Astronauten Tennis spielen

Ihre Teamkollegen blieben ebenfalls ohne reelle Möglichkeit auf den Gewinn eines Einzels, obschon das manchmal anders gesehen wurde. Einzig im Duell zwischen zwei Astronauten – die Bälle flogen meterhoch über das Netz, Stichwort furchteinflössend – behielt der Gast gegen den aus Como eingeflogenen Spieler die Oberhand.

Nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Bild: PD

Geknickt waren die Rorschacher keineswegs, weil der Klassenunterschied schlicht zu gross war. Das Nachtessen im Ticino-Grotto mundete ohnehin, und reichlich Grappa tat das Seinige für die Gefühlswelt. Verstörender präsentierte sich da mehr die grundsätzlich knapp dreistündige Rückreise am Sonntagmorgen, als tatsächlich die San-Bernardino-Route verpasst (!) wurde. Das strapazierte dann doch die Nerven – und war ein nächstes Schmankerl wie tags zuvor jener gelbe Filzball, der weggedroschen ausserhalb der Umzäunung landete und gefühlt auf italienischem Staatsgebiet gesucht werden musste.

Ein Treffen auf Amateurstufe unter ATP-Spielern?

So oder so bleibt das Tessin eine Reise wert. Und der Sandplatzsport beste Unterhaltung. Was er auch sein wird, wenn die erste Mannschaft der Rorschacher in ihren Aufstiegsspielen zur NLC bald auf den TC Lenggis treffen sollte. Dort dürfte Marco Chiudinelli mittun, seines Zeichens Davis-Cup-Sieger wie Roger-Federer-Freund. Wobei der 41-Jährige unterdessen schon mal eine Niederlage auf dieser Stufe einstreut. Bei Rorschach spielt übrigens die einstige ATP-Weltnummer 248. Das macht Hoffnung auf Tennis vom Feinsten – und ein bisschen von Welt. Mal sehen, für wen sich die Reise lohnt. Und wer sich verfährt.