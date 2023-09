Seitenblick Einheitliches, traditionelles Trikotsponsoring versus individuelles Einzelsponsoring: Und was ist mit den Ladenhütern? Es gibt einen neuen Trend. Und dieser neue Trend verändert womöglich auch das Sponsoring von Fussballtrikots. Gedanken, ja eine Glosse dazu. Christian Brägger Drucken Teilen

FCZ-Goalie Yanick Brecher und der Trikotsponsor seines Klubs. Marc Schumacher / freshfocus

Romantisch war und ist es im Fanleben so: Das Herz schlägt ein Leben lang für einen Klub. Doch in den vergangenen Jahren hat sich – vor allem bei den jüngeren Menschen der GenZ – ein Trend etabliert. Der neue Reflex kommt zum Zug, weil gewisse Spielermarken im Weltfussball grösser strahlen als die Klubmarken: Man bewundert also den Liebling und ist im Idealfall temporär auch Anhänger seines Vereins; wobei beim FC St.Gallen kaum vorstellbar wäre, dass dieser Mechanismus dereinst zum Tragen kommen könnte.

Dr. Christian Lang, Leiter Sportmanagement an der Uni St.Gallen, hat anhand dieser Entwicklung einen interessanten, kritisch geäusserten Gedanken aufgenommen: Das einheitliche, traditionelle Trikotsponsoring könnte in (ferner) Zukunft verschwinden zugunsten eines individuellen der Spieler. Wobei Lang sagt, dass die Einzelsponsorings für die Vereine eine Chance darstellen und diese dank individueller Angebote grundsätzlich höhere Einnahmen generieren könnten; letztlich ist das Klubteam das Projektionsobjekt im Stadion wie in der Fernsehübertragung. Auch müssten die Logos von Teamsponsoren nicht verschwinden.

Die Vergangenheit lehrt, dass im Fussball alles möglich ist und er oft eine Vorreiterrolle einnimmt. Vielleicht verändert sich das Trikotsponsoring tatsächlich. Wobei es wie allerorts Ladenhüter gibt, die kaum vermittelbar sind.