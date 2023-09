Seitenblick Kinderherzen schlagen höher: Davide Chiumientos Fussballschüler spielen gegen die «Alte Dame» Davide Chiumiento galt einst als Jahrhunderttalent. Heute betreibt der frühere Profi eine eigene Fussballschule. Dem 38-jährigen hilft dabei auch Moreno Costanzo – und gemeinsam mit den Kindern fahren sie im Oktober nach Turin, um gegen Juventus zu spielen. Christian Brägger Drucken Teilen

Davide Chiumiento (links) und Moreno Costanzo (rechts). zVg

Davide Chiumiento hat als Fussballprofi viel gesehen von der Welt. In der Schweiz, in Italien, Frankreich und Kanada zelebrierte die kreative Nummer zehn Kunst am Ball – im wahrsten Sinne der Umschreibung. Nach der Karriere, die einst im Alter von 17 Jahren beim grossen Juventus Turin mit einem Champions-League-Einsatz so hoffnungsvoll wie vielversprechend begonnen hatte, heuerte er in Vancouver in einer Fussballschule an und brachte den Jugendlichen sein Spiel bei.

Als das Heimweh dann grösser wurde und die eigenen Kinder langsam ins schulpflichtige Alter kamen, kehrte das einstige «Schweizer Jahrhunderttalent» mit italienischen Wurzeln im Frühjahr 2022 an den Geburtsort Heiden zurück. Mit der Idee, die eigene Fussballschule zu gründen. «Giocafútbol – La Academia Chiumiento» heisst diese. Unterdessen besuchen etwa 30 Jugendliche die von Chiumiento geleiteten Lektionen in Staad und Mörschwil, wo die Akademie Plätze zur Verfügung gestellt bekommt. Mit Moreno Costanzo weiss der 38-Jährige einen Partner in seinen Reihen, der in der Fussballschweiz ebenfalls ein Begriff ist.

Keine Konkurrenz, vielmehr ein Zusatz

Chiumiento versteht sich mit den «Sondertrainings» nicht als Konkurrenz zu den Fussballklubs und regionalen Auswahlen. Vielmehr als Zusatz, der bei den Kindern die Lust an ihrer Individualität und Kreativität fördern soll. «Es muss unterschiedliche Spielertypen geben. Ich will, dass die Kinder per Du sind mit dem Ball. Technische Schwächen kann man später kaum mehr ausmerzen», sagt Chiumiento. Ihm geht es um eine Horizonterweiterung.

Einschwören auf den Gegner. zVg

Einer Meisterschaft sind seine Fussballschüler nicht angeschlossen, sie wird mit den Vereinen absolviert. Doch schweizweit und im nahen Ausland bestreiten Teams von Chiumiento Partien. Während der Nationalmannschaftspause im Oktober folgt nun der erste Höhepunkt, ein Testspiel in Turin gegen die Jungen der «alten Dame» zu bestreiten. Sich messen mit gleichaltrigen Talenten der «Vecchia Signora», einen Augenschein im berühmt-berüchtigten Trainingsgelände nehmen, einen Hauch von Internationalität spüren. Ein bisschen Weltfussball also – welches Kinderherz würde da nicht höherschlagen?