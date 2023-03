Schwingen Wer folgt auf Samuel Giger? In Altstätten lancieren die Nordostschweizer Schwinger die Freiluftsaison Traditionell ist das Rheintal-Oberländische Verbandsschwingfest einer der bestbesetzten Vorbereitungsanlässe in der Ostschweiz. Zum Start in die Freiluftsaison messen sich am Sonntag ab 9 Uhr in Altstätten über 100 Schwinger aus der Nordostschweiz sowie eine Handvoll Gäste aus dem Freiburgischen.

Domenic Schneider triumphierte am Lichtmess-Schwinget in Gais. Bild: Lorenz Reifler

Der Blick auf die vier Spitzenpaarungen verrät, dass in dieser Saison der absolute Topfavorit fehlt. Weder Armon Orlik noch Samuel Giger treten bei der 83. Austragung des Fests an. Die beiden dreimaligen Sieger des Anlasses verzichten aus verschiedenen Gründen. Während Orlik den Anlass gar nicht auf seiner Agenda stehen hat, verzichtet Kilchbergsieger Giger vorsichtshalber. Er plagt sich mit den Folgen einer Nackenblessur herum und möchte vor der Kranzfestsaison keine Risiken eingehen.

Schlegel und Schneider begegneten sich in Gais

So rücken in Altstätten, wo das Rheintal-Oberländische letztmals 1977 stattfand, andere Athleten in den Vordergrund. Die Eidgenossen Domenic Schneider, Martin Roth, Werner Schlegel, Raphael Zwyssig und Marcel Räbsamen sind die ersten Siegesanwärter. Mit Spannung erwartet wird der Auftritt Schlegels, der vor kurzem die 18-wöchige Spitzensport-RS abschloss und deshalb bestens vorbereitet in die Saison startet. Domenic Schneider bewies seine Frühform derweil mit dem Sieg am Lichtmess-Schwinget in Gais im Februar, als er im Schlussgang Schlegel bodigte.