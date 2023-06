Schwingen Weiterhin verletzt: Samuel Giger gibt Forfait für das Innerschweizer Teilverbandsfest Das Innerschweizer Schwing- und Älplerfest am Sonntag in Dagmersellen wird ohne Samuel Giger stattfinden. Der Thurgauer Spitzenschwinger fehlt wegen einer Verletzung. Klubkollege Mario Schneider wird ihn ersetzen.

Samuel Giger beim Glarner-Bündner Schwingfest am Pfingstmontag. Bild: Gian Ehrenzeller/ Keystone

Samuel Gigers Genesung verläuft nicht so schnell wie erhofft. Das Nordostschweizer Aushängeschild wird auch am Sonntag beim Innerschweizer Schwing- und Älplerfest in Dagmersellen nicht teilnehmen können. Giger hatte sich vor einem Monat einen Muskelfaserriss im Training zugezogen. Deshalb verpasste er zuletzt auch den Stoos-Schwinget sowie das Teilverbandsfest der Nordostschweizer. Ersetzt wird Giger in Dagmersellen von Mario Schneider, der ebenfalls dem Schwingklub am Ottenberg angehört.

Trotz der prominenten Absage ist das Fest immer noch überdurchschnittlich gut besetzt. Aktuell stehen 18 Eidgenossen im Teilnehmerfeld. Topfavoriten sind Schwingerkönig Joel Wicki sowie der Berner Gast Fabian Staudenmann, der in dieser Saison schon fünf Kranzfestsiege feiern konnte. Der zweite Nordostschweizer Vertreter ist der Toggenburger Damian Ott.