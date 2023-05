Schwingen Thurgauer Triumph im Baselbiet: Domenic Schneider gewinnt in Ettingen zum vierten Mal in seiner Karriere ein Kranzfest Der 28-Jährige bezwingt im Schlussgang des Bassellandschaftlichen Kantonalschwingfests den Baselbieter Eidgenossen Adrian Odermatt nach rund fünf Minuten mit Kurz. Auch Samuel Giger und Bruder Mario Schneider holen sich in Ettingen den Kranz.

Souveräner Sieger in Ettingen: Der Thurgauer Domenic Schneider. Bild: Pascale Alpiger

Für den dreifachen Eidgenossen Schneider war der Sieg in Ettingen auch deshalb wichtig, weil er vor einer Woche am Thurgauer Kantonalen den Schlussgang verlor. Einmal mehr. Die Niederlage in Egnach war bereits seine elfte in einem Schlussgang eines Kranzfests – bei zwei Siegen. Den dritten Triumph erbte er am Zürcher Kantonalfest 2021 in Stäfa nach einem gestellten Schlussgang zwischen zwei anderen Schwingern. Nun also der vierte Kranzfestsieg und damit die Gewissheit, auch gegen einen hochkarätigen Gegner den Schlussgang gewinnen zu können. In dieser Verfassung sind dem über 140 Kilogramm schweren Kraftpaket weitere Erfolge zuzutrauen – auch auf Stufe Berg- oder Teilverbandsfest.

In Ettingen präsentierte sich der 28-jährige Landwirt aus Friltschen von Beginn an hellwach. Im ersten Gang war ihm der Aargauer Eidgenosse Nick Alpiger unterlegen. Es folgten vier Siege und ein Gestellter. Klubkollege Samuel Giger schaffte es trotz zweier Unentschieden noch auf Rang drei. Mario Schneider wurde Vierter, was die ausgezeichnete Thurgauer Leistung abrundete.

Die Ranglistenspitze mit den drei Thurgauern: