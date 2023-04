Schwingen Thurgauer Kantonalschwingfest in Egnach: Domenic Schneider fordert im Schlussgang den enteilten Damian Ott Der St.Galler Gast Damian Ott zieht mit fünf Siegen souverän in den Schlussgang des Thurgauer Kantonalen in Egnach ein. Der einheimische Topfavorit Samuel Giger verpasst nach zwei Gestellten am Vormittag den Schlussgang. Domenic Schneider springt für die Gastgeber in die Bresche und zieht in den Endkampf ein.

Domenic Schneider freut sich über den Einzug in den Schlussgang des Thurgauer Kantonalfests in Egnach. Bild: Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

Damian Ott setzt am Nachmittag in Egnach seinen eindrücklichen Siegeszug fort und bezwingt auch den Appenzeller Markus Schläpfer und den Thurgauer Urs Schäppi. Damit vergrössert der Toggenburger Kilchbergsieger seinen Vorsprung an der Ranglistenspitze auf 1,25 Punkte. Dank dieser ausgezeichneten Ausgangslage mit 49,75 Punkten ist ihm der Festsieg nicht mehr zu nehmen. Sein Schlussganggegner Domenic Schneider kann ihn zwar noch ein-, aber nicht mehr überholen.

Für Schneider ist der Heimsieg noch möglich

Für Domenic Schneider ist der Fall vor dem letzten Gang des Tages klar: Gewinnt er, ist er ebenfalls Festsieger. Punktgleich zwar mit Ott, aber dank des Sieges im Schlussgang im Rang 1a. Der Mann aus Friltschen bodigte im fünften Gang den Appenzeller Eidgenossen Martin Roth und hält dadurch die Hoffnungen des Publikums auf einen Heimsieg aufrecht.

Nicht mehr ins Rennen um die Schlussgangqualifikation eingreifen konnte Samuel Giger - trotz zweier Siege am Nachmittag.

Samuel Giger am Thurgauer Kantonalschwingfest in Egnach. Bild: Marius Eckert

Der Auftakt ins 117. Thurgauer Kantonalfest war den Gastgebern am Morgen nicht optimal geglückt. Siegesanwärter und Titelverteidiger Samuel Giger bekam es im ersten Gang mit Werner Schlegel zu tun. Der Toggenburger verteidigte geschickt und befreite sich zweimal aus einer brenzligen Situation. Der Gang endete ohne Gewinner. Auch der zweite Thurgauer Trumpf Domenic Schneider verpasste im ersten Kampf gegen Armon Orlik den Sieg. So waren die beiden Einheimischen schon früh unter Druck.

Doch Domenic Schneider bezwang in der Folge Lukas Lemmenmeier und Thomas Kuster mit der Maximalnote zehn und am Nachmittag auch Christian Blaser und Martin Roth. So kletterte er in der Rangliste bis auf Rang zwei vor. Giger erlebte hingegen vor dem Mittag seinen zweiten Rückschlag. Gegen den defensivstarken St.Galler Florian Riget fand der 25-jährige Thurgauer kein Rezept. Die Schlussgangqualifikation war damit bereits ausser Reichweite.

10 Bilder 10 Bilder Bild: Marius Eckert

Kilchbergsieger Damian Ott mit Offensivqualitäten

In den Vordergrund schwang sich bereits am Morgen Kilchbergsieger Ott. Der Toggenburger agierte angriffig und wurde für seine Offensivbemühungen mit drei Siegen belohnt. Mit 29,75 Punkten stand der 23-Jährige bereits nach der Hälfte des Pensums auf Rang eins.

Verletzt aufgeben musste nach zwei Gängen der Bündner Eidgenosse Armon Orlik. Er zog sicheine noch nicht näher bestimmte Rückenverletzung zu.