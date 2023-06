Schwingen Spitzenpaarungen in Mollis: Der Innerschweizer Gast Pirmin Reichmuth fordert Armon Orlik, Damian Ott bekommt es mit Schwergewicht Sven Schurtenberger zu tun Das Nordostschweizer Schwingfest in Mollis beginnt mit hochkarätigen Spitzenpaarungen im ersten Gang. Die Einheimischen müssen sich gegen acht starke Gäste aus den anderen vier Teilverbänden beweisen.

Armon Orlik (hinten) bei seinem Sieg in Flims. Bild: Walter Bieri / KEYSTONE

Die brennendste Frage im Vorfeld war: Auf wen trifft der wohl stärkste Gast Pirmin Reichmuth am Nordostschweizer Schwingfest in Mollis im ersten Gang? Die Antwort lieferte Einteilungschef Fridolin Beglinger am Freitagmittag: Armon Orlik. Es ist eine Paarung zweier absoluter Spitzenschwinger. Auf der einen Seite der Bündner Orlik, der vergangene Woche am Bündner-Glarner Kantonalschwingfest seinen 19. Kranzfestsieg feierte. Auf der anderen der Zuger Reichmuth, seines Zeichens sechsfacher Kranzfestsieger.

Es ist das erste Aufeinandertreffen der beiden Mitfavoriten seit 2019. Von den bisherigen drei Duellen endeten zwei gestellt, einmal ging Orlik als Sieger hervor. Der Zuger Reichmuth hatte zuletzt mit Rückenproblemen zu kämpfen und musste deshalb zwei Schwingfeste auslassen. Ganz anders Orlik, der zuletzt seine ansteigende Formkurve mit seinem fünften Heimsieg am Bündner Glarner Kantonalen in Flims bestätigte.

Die Spitzenpaarungen des ersten Gangs:

Quelle: esv.ch

Der zweite Innerschweizer Gast Sven Schurtenberger muss im ersten Gang gegen den St.Galler Damian Ott antreten. An die bisher einzige Begegnung hat Ott gute Erinnerungen. Auf dem Weg zum Weissenstein-Sieg 2021 bodigte der Toggenburger das Luzerner Schwergewicht.

Die weiteren Nordostschweizer Trümpfe Domenic Schneider und Roger Rychen bekommen es mit den Südwestschweizern Lario Kramer und Benjamin Gapany zu tun.

Das Ziel der gastgebenden Nordostschweizer wird sein, die Gäste aus den anderen Teilverbänden so rasch wie möglich zurückzubinden. Am besten schon im ersten Gang.