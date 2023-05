Schwingen Samuel Giger zeigt Armon Orlik in Elm gleich zweimal den Meister und gewinnt das Glarner-Bündner Kantonalfest Der Thurgauer Samuel Giger bestätigt seine Aufwärtstendenz und siegt erstmals in dieser Saison an einem Kranzfest. Im Schlussgang besiegt er in einem hochstehenden Kampf Armon Orlik in letzter Minute mit Kurz.

Der Moment der Entscheidung: Samuel Giger (oben) drückt Armon Orlik mit dem Rücken ins Sägemehl. Bild: Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

Der Schlussgang in Elm war beste Werbung für den Schwingsport. Die beiden Nordostschweizer Ausnahmeathleten der vergangenen Jahre – Samuel Giger und Armon Orlik – schenkten sich von Beginn an nichts. Mit viel Körperspannung hielten sich die beiden Topathleten zunächst in Schach. Erst in den zweiten Hälfte des auf zwölf Minuten angesetzten Gangs wurden die Offensivaktionen zwingender.

Entscheidende Aktion in letzter Minute

Der Bündner Orlik brachte den Thurgauer Giger zweimal in Bedrängnis, doch Giger befreite sich jeweils gekonnt. Mit einem explosiven Kurzzug war es dann Giger, der rund 30 Sekunden vor Ende der Gangdauer Orlik in eine unangenehme Lage brachte. Am Boden vervollständigte der Thurgauer zum gültigen Resultat.

Grosse Freude bei Festsieger Samuel Giger. Bild: Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

Der 25-jährige Giger feiert damit bereits seinen 28. Kranzfestsieg. Nach einem für seine Verhältnisse eher verhaltenen Saisonstart mit einem fünften und einem dritten Rang bewies der Mann aus Ottoberg, dass er im Hinblick auf die grossen Feste dieser Saison auf dem richtigen Weg ist. Die ersten vier Gänge – schon zum Auftakt bekam er es mit Orlik zu tun – gewann Giger in eindrücklicher Manier mit der Maximalnote zehn.

Die Mitfavoriten im vierten Rang

So konnte er sich im fünften Kampf im Duell der Co-Kilchbergsieger gegen den Toggenburger Damian Ott ein Unentschieden erlauben. Orlik fiel nach der Niederlage im Schlussgang auf den vierten Rang zurück. Der Glarner Roger Rychen wurde Zweiter. Ebenfalls im vierten Rang klassierten sich die als Mitfavoriten gehandelten Mario Schneider, Damian Ott und Stefan Burkhalter. Der Toggenburger Eidgenosse Marcel Räbsamen sicherte sich als Sechster den Kranz.