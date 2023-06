Schwingen Samuel Giger verpasst auch das Nordostschweizer Schwingfest in Mollis verletzt Der Thurgauer Schwinger teilt in den sozialen Medien mit, dass er aufgrund eines Muskelfaserrisses noch nicht einsatzbereit sei.

Samuel Giger (links) am Glarner-Bündner Schwingfest Ende Mai. Bild: Gian Ehrenzeller/KEYSTONE

Es ist bisher noch nicht die Saison des Thurgauer Ausnahmeschwingers Samuel Giger. Aufgrund einer Nackenverletzung musste er bereits im Winter einige Wochen pausieren. Just nach seinem ersten Kranzfestsieg der Saison am Glarner-Bündner in Elm Ende Mai zog er sich im Training erneut eine Verletzung zu. Diesmal war es ein Muskelfaserriss. Deshalb musste er bereits das St.Galler Kantonalschwingfest sowie den Stoos-Schwinget auslassen.

Nun teilte der 25-Jährige auf Instagram mit, dass ein Einsatz am Nordostschweizer Schwingfest in Mollis am Sonntag noch zu früh komme. Über seine genaue Ausfalldauer machte Giger keine Angaben. Er kann damit seinen Sieg aus dem Vorjahr nicht verteidigen.

Neben Giger meldeten sich auch der letztjährige Schlussgangteilnehmer Werner Schlegel sowie die weiteren Eidgenossen Stefan Burkhalter, Marco Good und Samir Leuppi verletzt ab.