Schwingen Samuel Giger muss verletzungsbedingt auf das St.Galler Kantonalschwingfest verzichten – Favorit Damian Ott trifft zum Auftakt auf Mario Schneider Die Spitzenpaarungen des ersten Gangs am St.Galler Kantonalschwingfest in Wittenbach sind bekannt. Ein grosser Name fehlt: Samuel Giger. Der Thurgauer verletzte sich im Training.

Samuel Giger kann in Wittenbach nicht teilnehmen. Bild: Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

Im ersten Moment erstaunte der Blick auf die Spitzenpaarungen des St.Galler Kantonalschwingfests, denn Topfavorit Samuel Giger fehlte darauf. Doch nur wenige Minuten später informierte der Thurgauer Spitzenschwinger auf Instagram:

«Aufgrund einer Verletzung, welche ich mir gestern im Training zugezogen habe, kann ich leider am St.Galler Kantonalschwingfest nicht teilnehmen. Bis bald.»

Genaueres zur Verletzung und zur Ausfallzeit Gigers ist noch nicht bekannt. Bereits in der Vorbereitung hatte der Thurgauer mit einer Verletzung am Nacken zu kämpfen. Davon zeigte er sich zuletzt gut erholt. Am vergangenen Pfingstwochenende triumphierte Giger in Elm am Glarner-Bündner Kantonalschwingfest – nach einem überzeugenden Auftritt.

Kilchbergsieger Ott als Topfavorit

Nun also fehlt Giger in Wittenbach. In die Rolle des Topfavoriten schlüpft nun der Toggenburger Damian Ott, der mit einem starken Saisonstart aufwartete. Das Thurgauer Kantonale gewann der Kilchbergsieger in eindrücklicher Manier mit sechs gewonnenen Kämpfen. Im ersten Gang trifft Ott auf den Thurgauer Mario Schneider.

Die Spitzenpaarungen im Überblick:

Quelle: esv.ch

Neben Mario Schneider müssen die gastgebenden St.Galler sicherlich auch die Appenzeller Eidgenossen Martin Hersche und Martin Roth im Auge behalten. Auch der Zürcher Eidgenosse Fabian Kindlimann gilt als unangenehmer Gegner.

Die St.Galler Trümpfe sind neben dem dreifachen Kranzfestsieger Ott Marcel Räbsamen, Marco Good oder Florian Riget. Sie werden versuchen, den Festsieg im Kanton St.Gallen zu behalten. Titelverteidiger Werner Schlegel fehlt ebenfalls verletzt.