Schwingen Samuel Giger in Ramsen am Start: Letzter Formtest für den Brünigsieger Am Schaffhauser Kantonalschwingfest tritt Samuel Giger am Sonntag einmal mehr als Topfavorit an.

Samuel Giger (links) feierte auf dem Brünig den ersten Nordostschweizer Sieg seit 2006. Bild: Urs Flueeler / KEYSTONE

Am Sonntag geht in Ramsen das letzte Kantonalfest der Nordostschweizer Schwingsaison über die Bühne. Als erster Siegesanwärter gilt der frischgebackene Brünigsieger Samuel Giger.

Der Thurgauer absolviert in Schaffhausen seinen letzten Ernstkampf vor dem Unspunnenfest in zwei Wochen. Auf den Schwägalp-Schwinget am 20. August verzichtet der 25-jährige Rekordsieger, um sich optimal auf den nur alle sechs Jahre stattfindenden eidgenössischen Anlass vorbereiten zu können. In Ramsen bekommt es Giger im ersten Gang mit dem St.Galler Marcel Räbsamen zu tun. Ebenfalls mit Spannung erwartet wird der Auftritt des Zürchers Samir Leuppi, der nach einer längeren Verletzungspause zurückkehrt.

Der Winterthur trifft zum Auftakt auf den Thurgauer Stefan Burkhalter. Für den 49-jährigen Turnerschwinger dürfte das Schwingfest in Ramsen eines seiner letzten sein, hat er doch angekündigt, in der kommenden Saison nicht mehr anzutreten. Für das Unspunnenfest wurde er aufgrund seines Alters nicht nominiert, obwohl er mit seinen Leistungen ein Aufgebot verdient hätte.

Schneider und Roth vertreten Nordostschweiz

Im solothurnischen Deitingen findet derweil am Sonntag das Nordwestschweizer Teilverbandsfest statt. Die Einheimischen müssen es traditionell mit starken Gästen aufnehmen. Die Berner entsenden mit Matthias Aeschbacher und Adrian Walther zwei formstarke Eidgenossen. Auch die Nordostschweizer sind mit zwei Hochkarätern vertreten. Domenic Schneider und Martin Roth werden alles versuchen, um mit einem Kranz nach Hause zu fahren.

Der Thurgauer Schneider brillierte zuletzt auf dem Brünig. Erst im Schlussgang wurde er von Klubkollege Giger ausgebremst. Dieses Szenario ist in Deitingen nicht möglich. Im ersten Gang trifft Schneider auf den Aargauer Joel Strebel.