Schwingen Michael Bless und Domenic Schneider in Urnäsch an der Spitze – starke Nordostschweizer auf der Rigi Der Einheimische Michael Bless teilt sich am Appenzeller Kantonalschwingfest in Urnäsch nach vier Gängen den ersten Rang mit dem Thurgauer Gast Domenic Schneider. Auf der Rigi überzeugt am Vormittag unter anderem Domenics Bruder Mario Schneider mit drei Siegen.

Der Appenzeller Michael Bless (oben) überzeugt am Vormittag in Urnäsch Bild: Marc Schumacher/ freshfocus

Am Appenzeller Kantonalschwingfest in Urnäsch wurde vor der Mittagspause bereits der vierte Gang ausgetragen. Die Einheimischen Eidgenossen Michael Bless und Raphael Zwyssig gewannen diesen und befinden sich damit weiterhin im Rennen um den Schlussgang. Ebenfalls vorne in der Rangliste befindet sich der Thurgauer Eidgenosse Domenic Schneider, der mit Bless Rang eins teilt. Auf Rang zwei folgen die Appenzeller Zwyssig und Reto Koch. Allesamt weisen drei Siege und einen Gestellen auf.

Einen Dämpfer im Kampf um seinen 150. Kranz erlitt Schwingerkönig Arnold Forrer gegen Markus Schläpfer. Der 43-jährige Toggenburger lief in einen Konter und verlor. Damit steht Forrer am Nachmittag unter Siegzwang, um das Eichenlaub nach einem Gestellten und einer Niederlage noch zu ergattern.

Kramer, Rychen und Schneider starten auf der Rigi mit drei Siegen

Am Rigi-Bergschwinget hat die Nordostschweizer Delegation am Morgen überzeugt. Der Glarner Roger Rychen und der Thurgauer Mario Schneider stehen nach drei Gängen mit ebensovielen Siegen da. Die Rangliste führt derweil der Südwestschweizer Lario Kramer mit 29,75 Punkten an.

Dahinter folgen die meistgenannten Favoriten mit zwei Siegen und einem gestellten Gang. Der Luzerner Joel Wicki stellte zum Auftakt mit dem Bündner Armon Orlik. Auch Werner Schlegel und Sven Schurtenberger kamen zu keinem Resultat. Während Schurtenberger mit zwei Gestellten bereits zurückgebunden ist, sind die weiteren Siegesanwärter nach drei Gängen in Tuchfühlung mit der Ranglistenspitze.