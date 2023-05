Schwingen Domenic Schneider doppelt in Zürich nach: Der Thurgauer Spektakelschwinger ist auch in der Stadt nicht zu bremsen Was für ein Saisonstart von Domenic Schneider. Der Thurgauer gewinnt in seinem dritten Schlussgang der Saison zum zweiten Mal und lässt sich auf der Zürcher Allmend als Sieger feiern.

Domenic Schneider lässt sich in Zürich als Festsieger feiern. Bild: Walter Bieri / KEYSTONE

Der Thurgauer Domenic Schneider doppelt in der Stadt Zürich nur eine Woche nach seinem Sieg am Basellandschaftlichen Kantonalschwingfest nach. Er gewinnt das Zürcher Kantonale und damit zum fünften Mal in seiner Karriere ein Kranzfest. Im Schlussgang bezwingt der 28-jährige Landwirt aus Friltschen den Zürcher Shane Dändliker im zweiten Zug mittels Kontern eines Hüfters.

Samir Leuppi ohne Chance

Schneider bestätigte in Zürich von Beginn an seine ausgezeichnete Frühform. Im ersten Gang musste das Lokalhoffnung Samir Leuppi aus Winterthur erfahren. Der Thurgauer holte sich gegen den Zürcher Hünen die Maximalnote zehn. In der Folge bezwang Schneider auch Roman Schnurrenberger. Einzig gegen den St.Galler Teilverbandskranzer Christian Bernold geriet Schneider vor dem Mittag kurz ins Stocken. Es reichte ihm nur zu einem Unentschieden.

Domenic Schneider bodigt im Schlussgang Shane Dändliker. Bild: Walter Bieri / KEYSTONE

Nach der Mittagspause zog Schneider mit zwei unwiderstehlichen Auftritten inklusive Maximalnote gegen Fabian Ulmann und Nicola Wey souverän in den Schlussgang ein – zum bereits dritten Mal in dieser Saison. Dort machte Schneider erneut kurzen Prozess. Bereits im zweiten Zug erwischte er den angreifenden Dändliker mit einem Konter. «Es läuft mir sehr gut. Ich hoffe, dass ich diese Form so lange wie möglich halten kann», sagte Schneider im Nachgang. Gegner Dändliker brachte es auf den Punkt: «Er ist sackstark und der verdiente Sieger.»