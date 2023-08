Schwingen Damian Ott trifft auf Schwergewicht Patrick Räbmatter, Domenic Schneider auf den Innerschweizer Joel Ambühl: Das sind die Spitzenpaarungen auf der Schwägalp Am Sonntag um 8 Uhr steht auf der Schwägalp das Anschwingen auf dem Programm. Im ersten Gang bekommen es die gastgebenden Nordostschweizer Teamleader mit den stärksten Gästen aus der Nordwest- und der Innerschweiz zu tun. Die Übersicht.

Kilchbergsieger Damian Ott zählt auf der Schwägalp zu den Favoriten. Bild: Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

Die Spitzenpaarungen auf der Schwägalp versprechen gleich im ersten Gang spannende Duelle. Eine Premiere ist die Begegnung zwischen Kilchbergsieger Damian Ott und Gast Patrick Räbmatter. Das Nordwestschweizer Schwergewicht reist mit viel Selbstvertrauen an. Er gewann am vergangenen Sonntag das eigene Teilverbandsfest. Ott heimste derweil in dieser Saison bereits acht Kränze ein und triumphierte am St.Galler sowie am Thurgauer Kantonalen.

Publikumsliebling Schneider führt in der Statistik

Der formstarke Thurgauer Domenic Schneider, Publikumsliebling auf der Schwägalp, bekommt es im ersten Gang mit dem Innerschweizer Joel Ambühl zu tun und wird versuchen, das erste Mal die Arena zum Kochen zu bringen. In der Statistik liegt Schneider mit 1:0 vorne. Er gewann die einzige Begegnung mit Ambühl auf dem Brünig 2022. Ebenfalls mit 1:0 führt Werner Schlegel gegen seinen Auftaktgegner Joel Strebel aus der Nordwestschweiz. Schlegel kehrt nach einer Ellbogenverletzung ins Sägemehl zurück und bestreitet erst sein viertes Kranzfest in dieser Saison. Körperlich ist der 20-jährige Hemberger in ausgezeichneter Verfassung. Das bewies er auf der Rigi, als er Dritter wurde.

Weitere brisante Duelle im Anschwingen: Samir Leuppi gegen den starken Nordwestschweizer Gast Nick Alpiger. Der Appenzeller Martin Hersche fordert Christian Schuler, den Schwägalp-Sieger von 2011.

Alle Spitzenpaarungen im Überblick:

Quelle: esv.ch

Der Schwägalp-Schwinget ist das letzte Bergkranzfest der Saison und zugleich der letzte Formtest vor dem Saisonhöhepunkt, dem Unspunnenschwinget in einer Woche. 50 Nordostschweizer,

25 Innerschweizer und 15 Nordwestschweizer stehen am Sonntag am Start.

Anschwingen ist am Sonntag um 8 Uhr. Auf unserer Website halten wir Sie per Liveticker auf dem Laufenden.