Schwingen Bündner-Glarner in Flims: König Kilian Wenger fordert zum Auftakt Armon Orlik Zu einer absoluten Spitzenpaarung kommt es im Anschwingen des Bündner-Glarner Kantonalschwingfests am Sonntag in Flims: Kilian Wenger gegen Armon Orlik. Derweil bekommt es Domenic Schneider mit Armons Bruder Curdin Orlik zu tun.

Armon Orlik überzeugte auf dem Stoos. Bild: Urs Flueeler / KEYSTONE

In Flims findet am Sonntag das fünfte Kantonalschwingfest der Saison im Nordostschweizer Verbandsgebiet statt: das Bündner-Glarner. Zum Auftakt kommt es zu einer hochkarätigen Paarung. Der Berner Kilian Wenger, Schwingerkönig von 2010, fordert Armon Orlik, den Schlussgangteilnehmer des Eidgenössischen Schwingfests von 2016 in Estavayer. Während der Bündner Armon Orlik, der seit kurzem im st.gallischen Jona lebt und trainiert, am vergangenen Sonntag auf dem Stoos einen starken Eindruck hinterliess und sich den Bergkranz sicherte, musste König Wenger seine Teilnahme wegen wiederkehrender Rückenprobleme und eines viralen Infekts absagen.

In das Aufeinandertreffen der beiden Eidgenossen geht der formstarke Armon Orlik auch deshalb als Favorit, weil er von fünf Duellen deren vier für sich entschied. Einzig am Eidgenössischen Schwingfest in Pratteln im vergangenen Jahr resultierte ein Unentschieden.

Der Thurgauer Domenic Schneider bekommt es in Flims mit Armons Bruder Curdin Orlik zu tun. Schneider verpasste auf dem Stoos das Eichenlaub. Etwas, das dem 68-fachen Kranzgewinner aus Friltschen äusserst selten passiert. Am Ende fehlte ihm lediglich ein Viertelpunkt. Nichtsdestotrotz blickt der 29-jährige Schneider dank zweier Kranzfestsiege auf einen ausgezeichneten Saisonstart zurück. Drei weitere Eidgenossen sind in Flims mit von der Partie: der Glarner Roger Rychen, der Appenzeller Martin Hersche und der Zürcher Fabian Kindlimann.

Flims. Bündner-Glarner Kantonalschwingfest. Anschwingen: Sonntag, 8.00 Uhr.

Spitzenpaarungen des ersten Gangs:

Armon Orlik*** – Kilian Wenger***

Domenic Schneider*** – Curdin Orlik***

Roger Rychen*** – Martin Hersche***

Fabian Kindlimann*** – Florian Riget**

Shane Dändliker** – Thomas Koch**

Mario Schneider** – Marco Nägeli**

Jeremy Vollenweider** – Christian Bernold**

*** = Eidgenosse