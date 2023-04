Schwingen Bruderduell im Schlussgang: Domenic Schneider bodigt in Altstätten seinen Bruder Mario Der Thurgauer Eidgenosse gewinnt das Rheintal-Oberländische Verbandsschwingfest mit sechs Siegen in sechs Gängen.

Domenic Schneider befindet sich in bemerkenswerter Frühform. Bild: Freshfocus

Domenic Schneider gewinnt zum Auftakt in die Freiluftsaison das Rheintal-Oberländische Verbandsschwingfest in Altstätten. Im Schlussgang bezwingt er seinen zwei Jahre älteren Bruder Mario mit einem Wyberhaken. Der 28-jährige Domenic Schneider zeigte sich in Altstätten in bemerkenswerter Frühform. Er gewann alle sechs Gänge. Martin Roth, Florian Riget, Markus Schläpfer, Etienne Ducrest, Janosch Kobler und sein Bruder Mario mussten sich am Ende das Sägemehl vom Rücken wischen lassen.

Raphael Zwyssigs Dernière

Sein letztes Schwingfest bestritt der Appenzeller Eidgenosse Raphael Zwyssig. Der bald 36-Jährige feierte in seiner Karriere drei Kranzfestsiege. Zum Abschluss klassierte er sich in Altstätten auf dem fünften Rang – genauso wie der Toggenburger Mitfavorit Damian Ott.

Die Schlussrangliste: