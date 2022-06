Saisonvorbereitung Der FC Wil fordert im Testspiel den «neuen» FC Zürich unter Trainer Franco Foda Die erste Herausforderung für Trainer Franco Foda beim Meister FC Zürich heisst: FC Wil. Der Challenge-League-Club reist am Samstagnachmittag nach Uitikon, wo der FCZ Fussball auf dem Land zelebrieren will.

Der FC Wil beim Trainingsstart von Anfang Woche, mit Captain Philipp Muntwiler (27) und Neuzuzug Tim Staubli (17). Bild: Ralph Ribi

Es ist so etwas wie das zürcherische Pendant zur «Espen on Tour»-Aktion des FC St.Gallen: Auch der FC Zürich reist in diesen Sommertagen für Testspiele in die Fussballprovinz rund um die Stadt, nach Uitikon, nach Thalwil oder Hausen am Albis. Am Samstag, 18 Uhr, empfängt der Meister den FC Wil - eben in Uitikon, westlich von Zürich ennet dem Üetliberg. Für Trainer Franco Foda ist es die Feuertaufe mit den Zürchern.

Erste Annäherung der Neuen an das Team

Testspiele zwischen den beiden Teams waren in den vergangenen Jahren keine Seltenheit. Es besteht eine Kooperation zwischen Wil und Zürich, gerade auch was FCZ-Leihspieler für den FC Wil angeht. Für die Wiler unter Brunello Iacopetta geht es um eine erste Standortbestimmung nach den drei Wochen Sommerpause. Gut möglich, dass Neuzugänge wie Tim Staubli oder Nico Maier zum ersten Einsatz für Wil kommen werden. Staubli war zuletzt vom FC St.Gallen an Vaduz ausgeliehen, stiess nun fest zu den Wilern, Nico Maier ist Leihspieler von den Young Boys. Ein weiterer Neuzugang der Wiler ist Ismajl Beka, der nach einem zweijährigen Abstecher zu Rapperswil-Jona wieder zu den Wilern zurückkehrt.

Insgesamt vier Testspiele für die Wiler

In den kommenden drei Wochen werden die Wiler drei weitere Testspiele absolvieren, unter anderem gegen einen anderen traditionellen Testgegner: Austria Lustenau. Gegen den Aufsteiger in die österreichische Bundesliga treten die Wiler dann in einer Woche an. Es folgen zwei weitere Tests gegen österreichische Gegner: Dornbirn und Wacker Innsbruck.