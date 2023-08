Reiten Exklusiver Zirkel: Quantensprung für den CSIO St.Gallen durch die Teilnahme an der neuen Nationenpreisserie Aus der FEI-Nationenpreisserie mit bisher zehn Qualifikationsturnieren und einem Final wird ab 2024 die League of Nations mit nur noch vier Qualifikationsturnieren und einem Final. Nun hat St.Gallen die Aufnahme in den exklusiven Zirkel geschafft. Der CSIO im Gründenmoos ist eines von nur noch zwei Qualifikationsturnieren in Europa.

Steve Guerdat auf Venard De Cerisy am CSIO St.Gallen 2022. Bild: Christian Merz/Keystone

Das neue Konzept für den prestigeträchtigen und historischen Teamwettkampf – die ersten Nationenpreise wurden bereits 1909 ausgetragen – soll die Top-Serie exklusiver und verständlicher machen.

So nehmen an allen Qualifikationsturnieren die gleichen zehn weltbesten Nationen teil und das Preisgeld des Nationenpreises wird von bisher 250’000 Euro auf 700’000 Euro erhöht. St.Gallen ist eines von nur noch zwei Qualifikationsturnieren in Europa, wie der internationale Verband, die Fédération Équestre Internationale (FEI), am Dienstag bekanntgegeben hat.

Stössel: «Ehre und Anerkennung»

Die weiteren Stationen sind Abu Dhabi (UAE), Ocala (USA) und Rotterdam (NED). Der Final, für den sich die besten acht Nationen qualifizieren, wird wie schon in den vergangenen Jahren in Barcelona ausgetragen. Diese Turnierorte sind für die Jahre 2024 bis und mit 2027 bestätigt.

Ab 2025 kann in Europa ein zusätzliches Qualifikationsturnier hinzukommen. Bei Nayla Stössel, OK-Präsidentin des CSIO St.Gallen, ist die Freude über diesen Entscheid gross: «St.Gallen darf seit 1978 Nationenpreise auf dem höchsten Level austragen. Es ist für uns eine Ehre und grosse Anerkennung unserer bisherigen Leistung, dass wir dies auch in Zukunft tun dürfen.»

Nayla Stössel, OK-Präsidentin des CSIO St.Gallen. Bild: Tobias Garcia

Sie freue sich auch für die besten Athleten der Schweiz, die sich immer für diesen einmaligen Mannschaftswettbewerb eingesetzt und zur Verfügung gestellt hätten. «Für uns, unseren Sport, St.Gallen und die Schweiz ist die Teilnahme bei der neuen Longines League of Nations durch die massive Aufwertung unseres Turniers eine enorme Chance.»

Der nächste CSIO St.Gallen ist für den 30. Mai bis 2. Juni 2024 geplant. (pd)