Reiten «Belohnung für die harte Arbeit»: Martin Fuchs steht wieder an der Weltranglisten-Spitze Der Springreiter aus Wängi ist zum zweiten Mal die Weltnummer eins. Der Erfolg wäre ihm sogar ohne die starken Resultate vom vergangenen Wochenende in St.Gallen gelungen.

Martin Fuchs und sein Pferd Leone Jei überspringen während des Nationencups in St.Gallen ein Hindernis. Bild: Christian Merz/Keystone

Zum zweiten Mal in seiner noch jungen Springreiterkarriere ist Martin Fuchs an die Spitze der Weltrangliste gesprungen. Der 29-jährige Weltcupsieger aus Wängi hat den schwedischen Olympiazweiten und Mannschafts-Olympiasieger Peder Fredricson vom Thron gestossen. Bereits im Januar 2020 führte Fuchs die Weltrangliste an.

Sechs Schweizer in den Top 100 klassiert

Der erneute Vorstoss auf Position eins erreichte der Team-Europameister und EM-Zweite des Vorjahres noch ohne seine Glanzresultate am diesjährigen CSIO St. Gallen. Erstmals gewann Marin Fuchs am vergangenen Samstag im Sattel von Conner Jei den Grossen Preis der Schweiz. Und am Pfingstmontag war er mit zwei Nullfehlerriten mit Leone Jei, der ebenfalls dem Tessiner Adolfo Juri gehört, massgeblich am ersten Heimerfolg der Schweizer Equipe in St. Gallen seit 26 Jahren beteiligt.

Steve Guerdat, der Olympiasieger von 2012, rangiert im Ranking als zweitbester Schweizer auf Position 29, Bryan Balsiger nimmt Position 46 ein, der aufstrebende Genfer Edouard Schmitz belegt Rang 73 und der bald 60-jährige Routinier Pius Schwizer ist 92.

«Und dies kein Jahr nach dem tragischen Unfall unseres Ausnahmepferdes Clooney»

Martin Fuchs. Bild: Claudio Thoma/Freshfocus

«Ich bin derzeit ausgezeichnet beritten», meint Fuchs auf die konstant hervorragenden Leistungen in den letzten Wochen und Monaten angesprochen. «Der Vorstoss an die Weltranglistenspitze bedeutet für mich eine riesengrosse Genugtuung und erfüllt mich mit Stolz. Es ist Belohnung für die täglich gute und harte Arbeit meines gesamten Teams. Ich bin extrem glücklich, dass ich diesen Sprung schon ein zweites Mal geschafft habe – und dies kein Jahr nach dem tragischen Unfall unseres Ausnahmepferdes Clooney.»

Der Schimmel hatte sich auf der Weide derart schwer verletzt, dass er aus dem Sport verabschiedet werden musste und nun in der Normandie seinen Ruhestand geniesst. Martin Fuchs verfügt mit Luigi Baleri und Adolfo Juri über zwei hervorragende Mäzene, die ihm erstklassige Pferde zur Verfügung stellen.

«Sie sind Freunde der Familie geworden und lassen uns ohne Druck arbeiten und planen. Das schätzen wir sehr.»

Mit «uns» meint der Zürcher Schlaks das ganze Team um ihn herum: seinen Papa und Trainer Thoma Fuchs, seine Mama und Managerin Renata, den Pferdepfleger Sean Vard und eben die langjährigen und treuen Mäzene. Fuchs sagt: «Ich möchte meinen Beritt derzeit mit niemandem tauschen.» Er weiss warum. Er verfügt über eine Handvoll Top-Pferde: Leone und Conner Jei von Juri und rund ein Dutzend Sportpferde von Autohändler Baleri. Neben den beiden Weltcupsiegern Chaplin und The Sinner führt Fuchs den äussers talentierten neunjährigen Hannoveraner Commissar Pezi in seinen Zügeln. Und dahinter lauert eine junge Armada mit Diva, Captain Morgan, Harry, Lucina, Pina und wie die Rohdiamanten alle heissen.