Regionalfussball Regtop bleibt, Regtop geht, Regtop bleibt doch noch ein bisschen – und nun kommt Winkelns Thomas Koller Der 42-jährige Thomas Koller wird neuer Coach beim FC Montlingen. Derweil zieht es den ehemaligen FCSG-Mittelfeldspieler Erik Regtop von Montlingen nach Vorarlberg – nachdem er wenige Wochen zuvor den Vertrag im Oberrheintal noch verlängert hatte.

Erik Regtop, hier noch als Trainer des USV Eschen-Mauren. Eddy Risch

Der Oberrheintaler 2.-Liga-Klub Montlingen hat turbulente Wochen hinter sich. Die Mannschaft des scheidenden Trainers Erik Regtop sicherte sich den Ligaerhalt erst am letzten Spieltag - dank eines 4:0-Erfolgs gegen Winkeln vor 500 Zuschauerinnen und Zuschauer.

Am Tag nach dem Spiel wurde bekannt, dass Thomas Koller neuer Trainer des FC Montlingen wird. Koller war fünf Jahre lang Winkelns Coach und zuvor beim FC Au-Berneck tätig. Kollers Vertrag in St.Gallen wurde nicht verlängert, sein Nachfolger beim FC Winkeln ist Sven Lehmann.

Laut der Website des Ostschweizer Fussballverbands stand am Samstag in Montlingen allerdings nicht Koller an der Seitenlinie des FC Winkeln sondern Jäck Hörler - allenfalls auch deshalb, um allfällige Diskussionen im Nachgang zu vermeiden.

Thomas Koller kommt vom FC Winkeln nach Montlingen. Hanspeter Schiess

Der frühere FCSG-Mittelfeldspieler Regtop hätte die Montlinger eigentlich auch in der kommenden Saison trainieren sollen. Der 54-jährige Niederländer verlängerte seinen Vertrag, um dann zwei Wochen später doch den Abschied zu verkünden. Regtop wechselt zum Dornbirner SV. Die Vorarlberger spielen in der Eliteliga, der vierthöchsten Spielklasse in Österreich.

Regtop bleibt Montlingen «ein bisschen» erhalten

Nur, das Kapitel Montlingen ist für Regtop dann doch noch nicht ganz zu Ende. Der Niederländer sei künftig Mitglied der «Sportlichen Kommission», schreibt der Klub auf seiner Website.

Regtop war seit Sommer 2020 in seiner zweiten Amtszeit Trainer des FC Montlingen. Für den FC St.Gallen spielte er von 1996 bis 1998, den SC Brühl führte er im Jahr 2011 in die Challenge League.

Atila Prado, hier noch im damaligen Dress des SC Brühl. Michel Canonica

Ehemaliger FCSG-Verteidiger für Widnau

Im Rheintal tut sich im Fussball gerade einiges: So meldet der FC Widnau einen bekannten Neuzugang. Atila Prado, früherer Verteidiger beim FC St.Gallen, Wil und Brühl, spielt kommende Saison für Widnau in der 2. Liga interregional. Der 32-jährige Brasilianer lief zuletzt für den Vorarlberger Klub Lochau auf.