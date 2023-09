Regionalfussball Im Livestream: Die U21 des FCSG empfängt im Espenmoos die Basler Talente Am Samstag ab 17 Uhr findet im Espenmoos das Promotion-League-Spiel zwischen dem St.Galler und dem Basler Nachwuchsteam statt. Verfolgen Sie die Partie in unserem Stream.

Dennis Hediger, der ehemalige Thuner Profi ist inzwischen Trainer der Basler U21. Bild: Kenneth Nars / BLZ

In der 6. Runde der Promotion League empfängt die U21 des FC St. Gallen am Samstag die Alterskollegen des FC Basel. Nach drei Unentschieden in Folge möchte das Heimteam dieses Mal drei Punkte einfahren.

Auf die Siegesstrasse zurückkehren

Nachdem man zuletzt zwei Auswärtsspiele und drei Spiele in neun Tagen absolviert hat, spürte das Team gegen Biel, wie intensiv die letzten Tage waren. Die St. Galler waren demzufolge froh, dass sie diese Woche fünf Tage Zeit hatten, um sich zu regenerieren und trainieren. Gegen ein Basel, das zuletzt zu einem Erfolgserlebnis kam, möchte man unbedingt als Sieger vom Platz.

Der Gegner: Die Basler konnten am vergangenen Samstag Zuhause gegen den FC Rapperswil-Jona ihren ersten Sieg verbuchen. Obwohl der FCB die Partie 3:2 gewinnen konnte, waren die Gäste über längere Phasen des Spiels hinweg dominanter. Die Mannschaft von Cheftrainer Dennis Hediger startete die Saison mit drei Niederlagen: 1:2 gegen Breitenrain, 4:1 gegen Luzern und 1:3 gegen Zürich. Gegen die U21 der BSC Young Boys konnte man im vierten Spiel das erste Mal punkten (2:2).

Die personelle Situation: St. Gallen ohne Rasmussen El-Circy und Vogt (beide verletzt), Konietzke und Parente (beide U18-Nationalmannschaft) sowie Helg und Rohner (beide fraglich; krank).

Der Matchtipp: Die St. Galler sind seit der Startniederlage gegen Delémont ungeschlagen. Die jungen Espen sind bereit für ein ereignisreiches Heimspiel, welches wiederum die höchste Intensität abverlangen wird. Gegen die U21 des FC Basel gelingt der Mannschaft von Orest Shala ein 3:1.

Die Anspielzeit: FC St. Gallen 1879 U21 – FC Basel 1893 U21, Samstag 17 Uhr, Espenmoos, St. Gallen.