Saisonstart in der Promotion League und in der 1. Liga Classic: Wir zeigen fünf Partien von Ostschweizer Clubs im Livestream

Nach den Profis starten dieses Wochenende auch die Amateure wieder in den Meisterschaftsbetrieb. Der SC Brühl empfängt ab 16 Uhr YB, die U21 des FCSG tritt ab 19.30 Uhr in Delémont an. Auch Uzwil, Gossau und Kreuzlingen stehen im Einsatz. Verfolgen Sie die Partien in unseren Livestreams.