Regionalfussball Derby im Ostschweizer Cupfinal: Der FC Abtwil-Engelburg und der FC Winkeln gewinnen ihre Halbfinals Am OFV-Cupfinaltag in Mels kommt es am 14. Mai zu einem Derby. Nach ihren Siegen im Halbfinal spielen der FC Winkeln und der FC Abtwil-Engelburg aus der 2. Liga um den Einzug in die Cup-Hauptrunde

Mattias Gröli erzielte das 2:1 für Abtwil-Engelburg. Bild: Benjamin Manser

Die Startphase des Cup-Halbfinals zwischen dem FC Winkeln und dem FC Herisau begann hektisch. Nach einer umstrittenen Aktion entschied der Schiedsrichter nach Konsultation des Assistenten anders und nahm die Rote Karte für Marc Hörler wieder zurück. Von da an agierten die Herisauer noch aggressiver. Es brauchte eine Viertelstunde, ehe sich die Gemüter wieder etwas beruhigten. Kurz zuvor hatte sich Spielertrainer Sven Lehmann im Strafraum durchgesetzt und passte mit seinem schwächeren rechten Fuss zur Mitte, wo Marcio Alder das Leder nur noch zum 1:0 über die Linie schieben musste. Der FC Herisau versuchte zu reagieren, doch Torhüter Simon Staub und seine Vorderleute kamen nie in Bedrängnis.

Bereits nach einer halben Stunde durften die Winkler Fans erneut jubeln. Die Abseitsstellung der Appenzeller wurde clever umgangen. Der Torgarant Luca Roelli liess sich nicht zweimal bitten und setzte das Leder zum 2:0 in die Maschen. Herisau fing sich wieder auf und hatte in der letzten Viertelstunde vor der Halbzeit ihre beste Phase, aber ohne positives Ergebnis. In der Nachspielzeit konnte der FC Winkeln das wohl entscheidende 3:0 erzielen. Wiederum konnte der in letzter Zeit aufblühende Luca Roelli alleine aufs Tor ziehen und verwertete diese Chance souverän.

Ereignislose zweite Halbzeit mit nur einem Höhepunkt

Die zweite Halbzeit verlief fussballerisch blass. Viele Zweikämpfe und Fouls hemmten den Spielfluss. FC Winkeln sah sich schon im Verwaltungsmodus, Herisau versuchte, das Blatt noch umzudrehen, doch die Mittel reichten nicht für eine Wende. Winkeln verzeichnete hingegen einige gute Möglichkeiten, die aber nicht genutzt wurden.

Den Höhepunkt in der zweiten Halbzeit setzte Ueli Rohner, der rund zehn Minuten vor Ende seinem ersten Treffer für den FC Winkeln realisierte. Sein gut gezielter Schuss flatterte über die Torlinie, was zum 4:0 führte und gleichzeitig den Endstand in dieser Partie bedeutete.

FC Abtwil-Engelburg setzt sich gegen Steinach durch

Die Partie zwischen Abtwil und Steinach war in der Startviertelstunde von Standards und Zweikämpfen geprägt. In der 10. Minute küsste der Ball nach einem Freistoss des FC Steinach die Latte des FC A-E. Kurz darauf wurde es nach einem Eckball im Steinacher Strafraum brandgefährlich, als Mattias Gröli den eigenen Mitspieler anköpfte und so die Torchance verhindert wurde. Die Heimmannschaft versuchte nun in der umkämpften ersten Halbzeit, sich durch schnelle Kombinationen Chancen zu erspielen, was teils zu Erfolg führte. Wenig später wurde die Nummer vier von Steinach wegen unsportlichen Verhaltens des Feldes verwiesen. Das Spiel wurde nun um einiges hitziger und die Abtwiler versuchten mit einem Offensivfussball den Gegner unter Druck zu setzen, was in der Abwehr zu Lücken führte. So kam der FC Steinach über die rechte Seite zu einer Hereingabe, wo die Nummer 45 völlig alleingelassen wurde und zum 1:0 einköpfen konnte.

Der FC Abtwil- Engelburg musste nun eine Reaktion zeigen, die aber nicht lange auf sich warten liess. Forster glänzte mit einer gefährlichen Hereingabe, die bei Spescha landete und dieser konnte beim zweiten Versuch den Ball zum Ausgleich ins Netz schieben. Die Abtwiler setzten die Gäste nun unter Druck, sodass sie sich meist nur mit einem weiten Ball zu helfen wussten. Kurz vor Ende der ersten Halbzeit überlistete Gröli den Torhüter mit einem Weitschuss und schon stand es 2:1 für die Heimmannschaft.

Gleich zu Beginn der zweiten Halbzeit wollten die Abtwiler die Entscheidung suchen. Die Gäste, die seit der 35. Minute in Unterzahl spielen mussten, konnten wenig offensive Akzente setzen. Wenige Minuten wurden in der zweiten Hälfte gespielt, als Spescha sich durch mehrere Gegenspieler dribbelte und souverän den Ball unten links im Netz versenkte. Die Gäste hatten in der Folge zahlreiche Chancen, um den Anschlusstreffer zu erzielen, jedoch konnte sich Goalie Alexander Stumpf, etliche Male souverän auszeichnen.

Am Ende brachten die Abtwiler den Sieg über die Zeit stehen damit seit langer Zeit wieder einmal in einem Ostschweizer Cupfinal. Dieser wird am 14. Mai 2023 gegen den FC Winkeln in Mels stattfinden.