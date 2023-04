Regionalfussball Der FC Abtwil-Engelburg findet zurück in die Spur und besiegt Herisau mit 4:0 In der 2. Liga feiert der FC Abtwil-Engelburg im zweiten Spiel den ersten Sieg und hält dadurch den Anschluss an die Tabellenspitze.

Abtwil-Engelburgs Silvan Spescha prägt die Partie gegen den FC Herisau entscheidend. Bild: Benjamin Manser

Nach der bitteren Derbyniederlage vergangener Woche zuhause gegen den FC Winkeln (0:3) wollte der FC Abtwil-Engelburg daheim gegen den FC Herisau drei Punkte einfahren, um den Anschluss an die Tabellenspitze nicht zu verlieren. Der FC Herisau befindet sich mitten im Abstiegskampf und ist deshalb auf jeden Punkt angewiesen. Die Partie begann dementsprechend umkämpft, denn die beiden Mannschaften schenkten sich auf dem kleinen Kunstrasenplatz keinen Zentimeter.

Viele Zweikämpfe im Zentrum und ein Schlagabtausch auf Augenhöhe standen für die Startviertelstunde. Und auch in der Folge blieb das Spiel umkämpft, aber ohne Tore. Zur Pause stand es 0:0.

Immer wieder Spescha

In der zweiten Hälfte starteten die Abtwiler besser und übten immer mehr Druck auf den Gegner aus, welcher sich oftmals nur mit Fouls zu helfen wusste. So auch in der 60. Minute, als Silvan Spescha nach einem sehenswerten Flügellauf an der Strafraumgrenze zu Fall gebracht wurde. Mattias Gröli schnappte sich die Kugel und verwandelte den Freistoss mustergültig zur 1:0-Führung. Dieser Führungstreffer brachte dem Heimteam Aufschwung, denn nur fünf Minuten später tankte sich Spescha erneut auf dem Flügel durch und bediente wiederum Gröli der den Doppelpack schnürte.

Eine Viertelstunde vor Schluss schoss Spescha das 3:0. Als abschliessendes Highlight der Partie holte der omnipräsente Spescha in der letzten Spielminute einen Penalty heraus, welechen der eingewechselte Menet souverän verwandelte.