Regionalfussball Dauerregen, Platztausch, später Siegtreffer: Der FC Winkeln krönt sich in Mels zum Ostschweizer Cupsieger Im Derby gegen den FC Abtwil-Engelburg behält der FC Winkeln das bessere Ende für sich und gewinnt 1:0. Nach 2021 und 2007 zieht Winkeln bereits zum dritten Mal in die Hauptrunde des Cups ein – und hofft auf das grosse Los.

Der FC Winkeln mit Spielertrainer Sven Lehmann gewinnt den Ostschweizer Cupfinal. Bild: Benjamin Manser

Am Sonntag war es endlich so weit: Das dritte Derby der Saison zwischen Winkeln und Abtwil-Engelburg stand an. Auf grösstmöglicher Bühne, denn immerhin stand der Ostschweizer Cuptitel und somit der Einzug in die Cup-Hauptrunde auf dem Spiel. Die ersten beiden Partien hatte Winkeln für sich entschieden, der FC Abtwil-Engelburg sann auf Revanche. Nur das Wetter wollte an diesem Nachmittag nicht mitspielen. Es herrschte Dauerregen auf dem Sportplatz Tiergarten in Mels.

Der Rasen war deshalb schon vor dem Beginn völlig aufgeweicht und kaum bespielbar. Nichtsdestotrotz pfiff der Schiedsrichter die Partie auf dem rutschigen Untergrund an. Von Beginn an entwickelte sich ein zweikampfbetontes Derby. Doch je länger das Spiel dauerte, desto gefährlicher wurde es auf dem durchnässten Rasen. Das Verletzungsrisiko wurde schlicht zu gross.

Wechsel auf den Kunstrasen

Nach einer Viertelstunde wurde entschieden, das Spiel auf dem Kunstrasen fortzuführen. Nun hiess es für beide Mannschaften, sich möglichst rasch mit der Umstellung auf den Kunstrasen zurechtzufinden.

Einige Minuten waren auf der Uhr verstrichen, als sich Abtwils Glen Forster durch die Hintermannschaft von Winkeln schlängelte. Allerdings konnte er den Ball nicht gut genug kontrollieren und so war die erste Chance vertan. Gleich darauf die erste nennenswerte Tormöglichkeit für Winkeln, doch der Abtwiler Andrin Gehrig zeichnete sich mit einer sehenswerten Grätsche aus und verhinderte das Tor in extremis. Abtwil kam in der Folge zu einigen Standards, jedoch wurden diese meistens nicht konsequent zu Ende gespielt und so blieb es beim 0:0 zur Pause.

Die zweite Halbzeit war in der Startviertelstunde wiederum vor allem von Zweikämpfen geprägt. Beide Teams versuchten zwar, spielerische Lösungen zu finden, um das Spiel auch von aussen attraktiver zu gestalten. Es gelang aber nur selten.

Nach einem schönen Spielzug Abtwils kam Forster zu einer sehr guten Abschlussmöglichkeit, die er aber über das Tor setzte. Das Spiel nahm nun Fahrt auf. Es gab vereinzelt sehenswerte Kombinationen zu bestaunen, die jedoch alle ungenutzt blieben.

Marcio Alder mit dem Siegtreffer

So trat der FC Winkeln in der 81. Minute einen Corner, den der frei stehende Marcio Alder in der Mitte zum siegbringenden 1:0 einköpfelte. Der Jubel auf Seiten des FC Winkeln war riesig. Doch es galt für das Team von Spielertrainer Sven Lehmann, noch gut zehn Minuten zu überstehen.

Abtwil-Engelburg versuchte nun, mit langen Bällen hinter die Abwehr und durch Standards zum Erfolg zu kommen. Doch zu mehr als ein paar strittigen Szenen im Winkler Strafraum reichte es nicht. Der FC Winkeln verhinderte dank einer sattelfesten Defensive alle Offensivvorstösse der Abtwiler und spielte die Führung clever runter.

Die Winkler hoffen beim dritten Einzug in die Cup-Hauptrunde nach 2007 und 2021 auf das grosse Los. 2007 traf man immerhin auf den FC Gossau (damals Challenge League) und 2021 bekam es Winkeln daheim mit Concordia Basel zu tun. Das ganz grosse Cupfest – wie es beispielsweise der FC Rorschach-Goldach mit Basel und St.Gallen erlebte – blieb bisher aus.