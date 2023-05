Regionalfussball Akute Abstiegsgefahr: Trainer Olaf Sager muss beim FC Rorschach-Goldach gehen, Marc Blumer übernimmt per sofort Der FC Rorschach-Goldach und Olaf Sager gehen vorzeitig getrennte Wege. Dies teilt der Verein mit. Nach der 0:4-Niederlage gegen Rapperswil-Jona II hat sich die Lage im Abstiegskampf weiter verschärft. Marc Blumer übernimmt.

Sechs Spiele ohne Sieg. Trainer Olaf Sager muss beim FC Rorschach-Goldach gehen. Bild: Benjamin Manser

(red.) Wie der FC Rorschach-Goldach mitteilt, habe der Vorstand am Sonntag die Zusammenarbeit mit Trainer Olaf Sager per sofort beendet. Die Mannschaft sei am Sonntagnachmittag orientiert worden. Die Zusammenarbeit mit Olaf Sager hätte Ende der laufenden Saison geendet.

Die Nachfolgeregelung mit dem neuen Trainer Marc Blumer hat der FC Rorschach-Goldach bereits Mitte April 2023 kommuniziert. Er wird nun bereits in dieser Woche seine neue Aufgabe antreten und versuchen, mit dem Team den Ligaerhalt zu schaffen. Der FC Rorschach-Goldach hat noch drei Meisterschaftsspiele zu bestreiten. Kommenden Samstag bei Dardania St.Gallen, am 3. Juni das letzte Heimspiel gegen Amriswil und dann am 17. Juni auswärts beim FC Adliswil.

«Der FC Rorschach-Goldach bedankt sich bei Olaf Sager für sein grosses und professionelles Engagement in den vergangenen vier Jahren», heisst es in der Mitteilung weiter. Höhepunkte der Sager-Ära waren der Aufstieg in die 2. Liga interregional und die beiden Cupspiele gegen den FC Basel und den FC St.Gallen.