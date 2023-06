Zwei Thurgauer starten in Frankreich an der BMX-EM - Cédric Butti holte vor einem Jahr die Silbermedaille

Zwei der vier Elitefahrer, welche die Schweiz am 8. und 9. Juli in Besançon vertreten, kommen aus der Ostschweiz. Es sind dies die Thurgauer Cédric Butti, im Vorjahr EM-Zweiter, und Gil Brunner. Auch Weltmeister Simon Marquart ist am Start.